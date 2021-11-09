الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«رفضه ويليام».. تفاصيل مسلسل «ذا كرون» الذي يسرد قصة حياة الأميرة ديانا

الأميرة ديانا
الأميرة ديانا

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، تفاصيل مسلسل "ذا كرون" الذي يسرد قصة حياة الأميرة ديانا والذي آثار جدلا كبيرا في المملكة المتحدة ورفضه الأمير ويليام وتجاهله شقيقه الأصغر هاري.
وذكرت الصحيفة إن المسلسل الذي ينتجه عملاق البث الرقمي نيتفليكس يروي أسرار الأميرة الراحلة في آخر 5 سنوات من عمرها بداية من انفصالها عن الأمير تشارلز وحتى علاقتها المثيرة للجدل برجل الأعمال المصري دودي الفايد.
وأضافت أن المسلسل الذي سيعرض في نوفمبر من العام المقبل، سيركز على السنوات الأخيرة لديانا قبل وفاتها في حادث سيارة في باريس عام 1997.
وتابعت أن العمل الفني سيركز على طلاق ديانا من الامير تشارلز، وعلاقاتها مع جراح القلب حسنات خان ورجل الأعمال دودي فايد ، ومقابلتها الصادمة في بي بي سي مع مارتن بشير التي اكتشف فيما بعد ان الاذاعة البريطانية خدعت الاميرة الراحلة وتسببت في وقيعه بينها وبين العائلة المالكة بعرض مستندات مزيفة لها.
وأشارت الصحيفة إلى أن أصدقاء ديانا أثاروا مرارًا مخاوف بشأن كيفية ظهورها في المسلسل الجديد - الذي تلعب فيه الممثلة الأسترالية إليزابيث ديبيكي ، 31 عامًا دور الاميرة الراحلة.
وقالت إنجريد سيوارد، محررة مجلة ماجستي: "لا أعتقد أن هاري يفهم ذلك، أفترض أنه عندما أبرم الصفقة مع نيتفليكس لم يفكر في الأمر - لكن ميجان كانت تعلم ، فهي ليست غبية".
وأضافت: "لقد تحدث الامير هاري عن العمل الفني ذا كرون خلال مقابلته مع جيمس كوردن ، لذلك فهو ليس غافلًا تمامًا ويعلم التفاصيل المثيرة له".
وأكدت الصحيفة أن هذه ليست المرة الاولى التي يثير فيها نيتفليكس لانتقادات شديدة بسبب اعماله المهينة عن الاميرة الراحلة، حيث انتج من قبل عمل فني بعنوان "ديانا .. ذا ميوزيكال"، وهو عرض منفصل تم انتقاده باعتباره "مهينًا".
وتابعت إنه طلب من الأمير هاري التخلي عن صفقة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني مع نيتفليكس بسبب العرض غير المهني لحياتها الشخصية بعد انفصالها عن الامير تشارلز.

الاميرة ديانا هاري تشارلز نيتفليكس عمل فني

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وائل لطفي

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