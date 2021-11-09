علي ربيع يكشف تفاصيل فيلمه الجديد «زومبي على جنبي»: أوشكت على الانتهاء

أكد الفنان علي ربيع أنه أوشك على الانتهاء من تصوير أحداث فيلمه السينمائي الجديد «زومبي على جنبي»، مؤكدًا أن العمل في مراحله النهائية، إذ يدخل مرحلة المونتاج والمكساج خلال الفترة المقبلة، استعدادا لعرضه.

وكشف «ربيع» لـ«الدستور»، عن موعد عرض الفيلم بدور العرض، قائلا: «إن شاء الله نشارك بيه في موسم رأس السنة»، مضيفا أنه لم يتعاقد حتى الآن على أي عمل درامي للمشاركة به في الموسم الرمضاني المقبل.

من جانبهما انتهى المطربان الشعبيان محمود الليثي ورضا البحراوي من تسجيل الأغنية الرئيسية للفيلم، حيث تم تصويرها قبل أيام على طريقة الفيديو كليب، لطرحها ضمن الحملات الدعائية للعمل بمجرد الانتهاء من عمليات المونتاج.

ويشهد الفيلم اجتماع على ربيع وحمدى الميرغنى للمرة الأولى، بعدما تعاون على ربيع مع محمد عبد الرحمن فى فيلمي «الخطة العامية» الذي تم عرضه العام الماضي، و«خير بركة» الذى تم عرضه في عام 2017، كما تعاون «ربيع» مع مصطفى خاطر في مسلسل «عمر و دياب» الذي عرض في شهر رمضان قبل الماضي.

شخصية علي ربيع

يجسد بطل العمل الفنان على ربيع خلال أحداث الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، على أن تدور القصة بشكل عام في إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإفيهات طوال أحداثه.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ضمن الأحداث.

أبطال الفيلم

«زومبي على جنبي» تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكى وبطولة على ربيع، حمدى الميرغني، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، وعدد من الفنانين.