الأزهر يُدين استهداف ضباط شرطة فى كان الفرنسية

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بشدة الهجوم الذي استهدف عددًا من ضباط الشرطة بمدينة "كان" الفرنسية، أمس الإثنين، حيث طعن شخص مجهول الضباط أثناء انتظارهم بإحدى السيارات أمام مركز الشرطة، ما أسفر عن وقوع إصابتين.

وكشفت التحريات أن المهاجم جزائري يبلغ من العمر 37 عامًا، وغير معروف لدى أجهزة الشرطة والاستخبارات؛ وجراء ترديده بعض الشعارات الدينية خلال الهجوم، رجح المحققين أنه عمل إرهابي.

وشدد على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، التي باتت تهدد المجتمع، مؤكدًا بُعد هؤلاء المتطرفين عن التعاليم الدينية السمحة، وأن أفكارهم المتطرفة وحدها تزين لهم سوء فعلهم.