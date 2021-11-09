الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

فؤاد تستعرض مع رئيس معهد «جرانثام LSE» موضوعات تعبئة دعم الدول النامية

الدكتورة ياسمين فؤاد،
الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة

الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالدكتور نيكولاس ستيرن، أستاذ ورئيس معهد أبحاث جرانثام "LSE" بجامعة أكسفورد بلندن، حيث تم استعراض ومناقشة الموضوعات الخاصة بتعبئة التمويل المطلوب لدعم الدول النامية، ضمن مشاركتها فى مؤتمر الأطراف الـ٢٦ للتغيرات المناخية بالمملكة المتحدة. 

الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة

وشهدت الجلسة استعراض "نيكس ستيرن" للورقة التي قام بإعدادها حول تمويل المناخ، والتى تقدم حلول مقترحة بأفكار مبتكرة لأدوات تمويل المناخ، ولمساعدة الدول على تنفيذ إجراءات المناخ الأكثر طموحًا للبلدان النامية الفقيرة والضعيفة والبلدان ذات الأهمية النظامية من خلال الحصول على التمويل اللازم لتحقيق نتائج حقيقية.

الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة

وخلال الجلسة، تم مناقشة سبل دعم مصر فى ملف تمويل المناخ بعد الخروج من مخرجات الجلسة، واقترح السيد نيكولاس القيام بعقد مؤتمر دولى فى مصر منتصف العام المقبل الـcop 27 لمناقشة موضوعات  تمويل المناخ والتركيز خلاله على التكيف خاصة فى القارة الإفريقية.

وكانت أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه أصبح هناك حاجة ملحة إلى تمويل المناخ أكثر من أي وقت مضى، نظراً لزيادة تكاليف التكيف المقدرة في البلدان النامية بمقدار 5 إلى 10 أضعاف عن التدفقات الحالية لتمويل التكيف العام، كما أن فجوة تمويل التكيف آخذة في الاتساع وذلك وفقاً لتقرير الفجوات الأخير الصادر عن الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مشاركتها فى حوار المساهمين بصندوق التكيف، وذلك ضمن جدول أعمال مؤتمر الأطراف الـ26 للتغيرات المناخية، بحضور جون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ وآن ماري، وزيرة التجارة والطاقة البريطانية وممثلة المملكة المتحدة الدولية للتكيف ومواجهة تغير المناخ وعدد من وزراء البيئة بدول العالم.

ياسمين فؤاد مؤتمر الأطراف ال٢٦ للتغيرات المناخية دعم الدول النامية البيئة وزيرة البيئة

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