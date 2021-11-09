الحرائق تهدد اسكتلندا والفيضانات تلاحق نهر التايمز في بريطانيا

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه من المقرر أن تتعرض بريطانيا لهطول أمطار غزيرة ورياح قوية بينما تجتاح العاصفة الاستوائية واندا جميع أنحاء البلاد.

وتابعت أن الرياح عاتية ستضرب أجزاء من المملكة المتحدة اعتبارًا من الغد حيث تدفعها العاصفة للتحرك نحو بريطانيا، حيث تشق العاصفة الاستوائية واندا طريقها عبر المحيط الأطلسي.

وحذر خبراء الأرصاد من أن العاصفة ستؤثر "بشكل غير مباشر" على الطقس قريبًا مع إصدار تحذيرات من العاصفة في شمال اسكتلندا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضافت أن أجزاء كبيرة من بريطانيا شهدت اليوم رياح قوية وصلت سرعتها الى 80 ميلا في الساعة مرت عبر اسكتلندا، وتم حث العائلات على تجنب الحرائق التي قد تحدث في جميع أنحاء البلاد.

كما أصدر مكتب الأرصاد أيضًا إنذارين للفيضانات على طول نهر التايمز والمد والجزر في أنهار بوري وآنت وثورن حتى وقت لاحق من هذا المساء.

وقال دان هاريس، خبير الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية: "العاصفة الاستوائية واندا ليست بعيدة جدًا عن المملكة المتحدة وقد تؤثر بشكل غير مباشر على التوقعات مطلع الأسبوع المقبل".

وأضافت جو فارو، متنبئة نتويذر: "إذا وقع ضغط منخفض آخر على واندا ، فإن طاقتها الاستوائية يمكن أن تساعد في جلب طقس ممطر وعاصف إلى المملكة المتحدة".

وأكدت الصحيفة أن العاصفة واندا تتحرك حاليًا فوق المحيط الأطلسي في اتجاه الشمال الشرقي، ومن المتوقع أن تنخفض تصنيفها إلى عاصفة غير استوائية لأنها تضعف.

وأوضحت الصحيفة أن هذه العواصف قد تؤدي إلى حدوث فوضى في السفر مع تأخير حركة النقل البري والسكك الحديدية والعبّارات، وستكون الظروف الساحلية أيضًا خطرة مع موجات كبيرة ستصطدم بالواجهات البحرية في القرى والمدن المجاورة للبحر.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية من أن واندا ستتحرك في جميع أنحاء المملكة المتحدة اليوم وغدا، مما قد يؤدي إلى هطول الأمطار والمزيد من التحذيرات المتعلقة بالطقس.