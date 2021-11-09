الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنشاء محاور ومداخل طرق جديدة للمحلة وكفر الزيات وزفتى بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تغلبت على عدد من مشاكل التخطيط العمرانى وفي سبيلها للتغلب على الباقي منها، من خلال استحداث الطرق والمحاور الجديدة، مثل إنشاء محور دائري حول مدينة المحلة، مدخل جديد لكفر الزيات، مدخل جديد لطريق طنطا - السنطة - زفتى القديم.
 وأشار محافظ الغربية فى تصريح، اليوم الثلاثاء، إلى وجود مشاكل متراكمة في التخطيط العمراني داخل المدن والقرى، ومنها عدم استغلال المناطق المطلة على فرعي دمياط ورشيد وخاصةً منطقة قناطر دهتورة.

- مناقشة مشروع تحديث المخططات الاستراتيجية للتجمعات العمرانية

وكان محافظ الغربية، قد ترأس، اجتماعاً موسعاً لمناقشة مشروع تحديث المخططات الإستراتيجية العامة للتجمعات العمرانية للمدن والقرى، وذلك في إطار إعداد المخططات الإستراتيجية لمراكز محافظة الغربية، بحضور المهندس علاء الدين عبدالفتاح رئيس هيئة التخطيط العمراني، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام نجوى العشيري السكرتير المساعد، الدكتورة هبة مغيب من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن.

وخلال الاجتماع استعرض محافظ الغربية المشاكل التي تواجه المحافظة بسبب عدم وجود أراض وعلى رأسها ملف المخلفات الصلبة، والذي يتطلب إنشاء مصانع تدوير للمخلفات والتي تتطلب أراضي بمساحات مختلفة لا تمتلكها المحليات، إلى جانب العجز في الأراضي لإقامة المدارس الجديدة لتخفيف كثافة الفصول، وكذلك إقامة مواقف وأسواق منظمة بديلة للأسواق والمواقف العشوائية.

إنشاء محاور ومداخل طرق جديدة للمحلة وكفرالزيات وزفتى

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