الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

26.2 % ارتفاع في التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 2021

التبادل التجاري
التبادل التجاري

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن مسجلة 430.8 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 341.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 26.2%، وبلغت قيمة الصادرات المصرية للأردن 348 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 274.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من  عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها  26.9% ، وسجلت قيمة الواردات المصرية من الأردن 82.8 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل  66.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من  عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 23.7%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 678.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 654.2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع  قدرها 3.7 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر 11.1 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 17.7 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 37.5 %.

وبلغت قيمة قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 41 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021 مقابل  7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 485.7%. 
وسجل عدد سكان مصر 102,5 مليون نسمة عام 2021، بينما سجل عدد سكان الأردن 10,3 مليون نسمة خلال عام 2021.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الأردن طبقــا لتقـديـرات البعثة 920 ألف مصري حتى نهاية عام 2020،  بينـمـا بلـغ عدد المصريين بالأردن طبقا للمسجلين بالبعثة 11.5 ألف مصري.

الاحصاء التبادل التجاري مصر الأردن صادرات

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وائل لطفي

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