بدء فعاليات الدورة التدريبية للأطباء بالشرقية «أساسيات العمل بوحدات الكلي الصناعي»

أعلن الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة الصحة بالشرقية،فعاليات الدورة التدريبية لأطباء الكلى الصناعي بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، والتي ينظمها قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة بالتنسيق مع إدارة الطب العلاجي بالمديرية، وذلك بقاعة التدريب بمستشفى ههيا المركزي، في حضور الدكتور إبراهيم الدهشوري قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، والدكتور السيد النحال أستاذ أمراض الكلى والباطنة بجامعة الزقازيق، والدكتور أحمد البيلي نائب مدير عام الطب العلاجي ومسئول الكلي الصناعي بالدقهلية، والدكتور حامد عزت استشاري الكلي بمستشفى المنصورة الدولي

حيث يتم تدريب 50 طبيب بأقسام الكلى الصناعي بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية، لمدة 5 أيام، يتم خلالها التدريب على أعمال الكلي الصناعي، وأنواع الغسيل الدموي المختلفة، والمشاكل والمضاعفات أثناء الغسيل الدموي، وأنواع الغسيل البيريتوني وكيفية اختيار الحالات التي يناسبها الغسيل البيريتوني.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن التدريب يستمر حتى يوم الخميس القادم بحضور أساتذة من جامعة الزقازيق، ومستشفى أحمد ماهر التعليمي، والأحرار التعليمي، والشركات الوكيلة لماكينات الغسيل الكلوي، كما يتضمن البرنامج التدريبي محاضرات عن التغذية الصحية لمريض الكلى، والأدوية والمحاليل للحالات الحرجة في الغسيل الكلوي، بالتعاون مع استشاريين تغذية وصيادلة اكلينيكيين مؤهلين من مديرية الشئون الصحية بالشرقية، مع تطبيق برنامج نظري وعملي للغسيل الكلوي، وطرق تطبيق معايير الجودة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لقطاع الطب العلاجي، وأساتذة واستشاري الكلي بجامعة الزقازيق، ومديرية الصحة بالدقهلية، ولإدارة الطب العلاجي، ومسئولة الكلي بالمديرية، ولجميع القائمين على التدريب والمتدربين، نظرًا للجهود المبذولة للارتقاء بمستوى أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.

وجاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء القوى البشرية بالقطاع الصحي، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.