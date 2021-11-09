أسيوط تكرم الأول على الجمهورية في الكرة الخماسية للصم وضعاف السمع

حضر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حفل تكريم فريق مدرسة الأمل الثانوية للصم وضعاف السمع بالمحافظة لفوزهم بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في بطولة الكرة الخماسية للصم وضعاف السمع والتي أقيمت بمحافظة الاسكندرية وتم منحهم الميداليات والمكافآت المالية وشهادات التقدير لتفوقهم وتميزهم رياضايًا في البطولة.

جانب من التكريم

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة وعلي خميس مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

جانب من التكريم

حيث بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني وسط ترديد النشيد من الحضور ثم القرآن الكريم لأحد طلاب مدارس التربية الخاصة بالمحافظة ثم قدم بعض طلاب مدارس المكفوفين والصم بعض الفقرات الفنية كما شهدت الاحتفالية مبارة للكرة الخماسية بين فريقي مدرسة الأمل الثانوية للصم وضعاف السمع بمدينة أسيوط.

جانب من التكريم

كما كرم محافظ أسيوط فريق مدرسة الأمل للصم ومدربين الفريق والمشرفين عليه وتم منحهم المكافآت المالية وشهادات التقدير والميداليات التذكارية وكأس بطولة الجمهورية للكرة الخماسية للصم.

جانب من التكريم

ووجه محافظ أسيوط الشكر للفريق الفائز والمشرفين على الفريق تقديرًا لجهودهم متمنيًا بذل المزيد من الجهد للفوز بالمسابقات والبطولات القادمة معلنًا دعمه الكامل لأنشطة وفعاليات التربية والتعليم والشباب والرياضة بالمحافظة وخاصة المتعلقة بالأشخاص ذوي الهمم وتقديم كافة الدعم لهم وصقل خبراتهم ومواهبهم في مختلف الرياضات.

جانب من التكريم

جانب من التكريم