الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

مقترح برلماني بإلغاء تشريفات الوزراء والمحافظين ترشيدًا للإنفاق

النائبة آمال عبدالحميد
النائبة آمال عبدالحميد

تقدمت المهندسة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيري التخطيط والمالية، لإعادة النظر في الكثير من أوجه النفقات الحكومية تماشيًا مع سياسة الحكومة بترشيد الإنفاق.

وقالت "عبدالحميد"،  إن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 17 أكتوبر الماضي، بترشيد الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، من أفضل القرارات الحكومية ويستحق الإشادة والتقدير، سينعكس بالإيجاب في معالجة أوجه العجز في الموازنة العامة للدولة، وسيعمل على ضبط النواحي المالية، وتوجيه الصرف المالي في الأوجه المستحقة.

وطالبت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بضرورة إعادة النظر في التشريفات والمواكب المصاحبة للوزراء والمحافظين وإلغائها تماشيًا مع سياسة الحكومة بترشيد الإنفاق، فمثل هذه الأمور تكبدنا الكثير من النفقات والمصروفات التي لا جدوى منها، لافتة إلى أنه ليس هناك نص قانوني واضح يعطي الحق للوزراء والمحافظين عند الخروج إلى أداء عملهم بتشريفات أو مواكب.

ولفتت "عبدالحميد" إلى أن هناك قرار حكومي أصدره المهندس إبراهيم محلب عندما شغل منصب رئيس الوزراء آنذاك في 2015، بإلغاء المواكب والتشريفات المصاحبة للوزراء والمحافظين، ولكن لم يتم العمل به منذ ذلك الوقت.

كما طالبت بإلغاء كافة الاحتفالات والمؤتمرات التي تقيمها الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، والتي من شأنها أن توفر الملايين من الجنيهات يتم صرفها بدون وجه حق. وأكدت على ضرورة إعادة النظر في أوجه النفقات الحكومية مثل إلغاء المواكب والتشريفات والمؤتمرات والاحتفالات، تأتي تماشيًا مع سياسة ضبط الإنفاق الحكومي، على أن يقدم الجهاز الحكومي مثالًا ونموذجًا يحتذى به في مراعاة الصالح العام، والحرص على الحفاظ على المال العام.

المهندسة آمال عبدالحميد لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب النفقات الحكومية ترشيد الإنفاق

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