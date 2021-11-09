غدًا.. ندوة افتراضية بعنوان «ماذا تعني مصادر الطاقة المتجددة لإفريقيا؟»

يجمع بين الفاعلين الأفارقة من داخل وخارج قطاعات الطاقة المتجددة

تنظم شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الواحد والعشرين، غدًا الأربعاء، الحدث الأول من نوعه تحت عنوان "ماذا تعني مصادر الطاقة المتجددة لإفريقيا؟"، الذي سيجمع بين الفاعلين الأفارقة من داخل وخارج قطاعات الطاقة المتجددة للتبادل حول هذا السؤال.

يهدف الحدث الذي تنظمة شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الواحد والعشرين REN21، إلى بدء عملية تحديد الاهتمامات المشتركة وطرق توسيع مناقشة الطاقة إلى القطاعات غير المتعلقة بالطاقة.

وفي إفريقيا، تحتاج المحادثات حول الطاقة المتجددة إلى تجاوز تلك المتعلقة بالحصول على الطاقة الأساسية وتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه، و في حين أن هذه الأمور مهمة، يجب أيضًا مناقشة استيعاب مصادر الطاقة المتجددة في سياق التنمية الاقتصادية والابتكار؛ ودعم التنمية المجتمعية الأوسع؛ وتعزيز الإمكانات غير العادية للقارة.

وسيتضمن هذا الحدث مناقشات جماعية صغيرة مكثفة. تعال مستعدًا للمشاركة والتواصل، سيكون هناك محادثتان موجزتان حول الإضاءة من قبل علي الزروالي مدير التعاون والتنمية الدولية في Masen، وجويل نانا كبير منسقي المشروع في الطاقة المستدامة في إفريقيا.