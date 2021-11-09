محافظ سوهاج: اعتماد 4215 عقدًا للتقنين وتحصيل 490 مليون جنيه

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اعتماد 4215 عقدا لتقنين أراضي الدولة بالمحافظة وفقا للقانون حتى الآن، حيث بلغت حصيلة التقنين 490 مليون جنيه، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مشيرا إلى أنه جاري تجهيز 2334 عقدا آخر لتسليمهم للمواطنين.

يذكر أن العقد الجديد الموحد الذي أصدرته المحافظة يحتوي على العديد من وسائل التأمين التي تمنع التزوير والتقليد، بالإضافة إلى علامات سرية يتم الكشف عنها بأجهزة خاصة، وذلك لضمان سلامة العقد ومحتوياته.

فيما افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، حديقة "ميريت آمون " بمدينة أخميم على مساحة 550 متر مربع؛ ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المنطقة المحيطة بمنطقة أخميم الأثرية، وخلق متنفس طبيعي للمواطنين، بحضور الدكتورة إيناس محمد علي مستشار المحافظة للتجميل والتشجير، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم .

وأكد محافظ سوهاج أن إنشاء حديقة "ميريت آمون" بأخميم يأتي في إطار خطة المحافظة لاستغلال المساحات الشاغرة في إنشاء حدائق عامة ومتنزهات للأهالي؛ لإضفاء مظهر حضاري لائق، موجها بأهمية الحفاظ على ما تحقق من أعمال التجميل والتطوير لتكون واجهة حضارية مميزة لمحافظة سوهاج.

ومن جانبها قالت الدكتورة إيناس محمد علي، مصممة الحديقة، أن الأعمال شملت إنشاء سور بمحيط الحديقة واجهته من حجر المايكا وحديد الكريتال، بالإضافة إلى ممر رئيسي بوسط الحديقة من الرخام والنجيل الطبيعي، يتوسطه جسر من الخشب، بالإضافة إلى أعمال الإنارة، والرخام، وعدد من المقاعد الخشبية، وكافيه مجهز لخدمة رواد الحديقة.

وأشار حسين حبارير إلى أنه تم تخصيص 3 أقسام بالحديقة لعرض المنتجات التراثية من النسيج اليدوي، والنول، والحرير، وذلك لخدمة السائحين من زوار المنطقة الأثرية، وفتح منافذ جديدة لتسويق منتجات أخميم التراثية.