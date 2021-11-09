«الرعاية الصحية»: الانتهاء من ميكنة 106 منشآت طبية في 3 محافظات

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إن التحول الرقمى يحقق عملية الربط الآلى داخليًا بين أقسام المستشفيات وكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات، وخارجيًا من خلال إجراء العمليات التشغيلية البينية بين هيئة الرعاية الصحية بصفتها هى الهيئة المنوطة بتقديم الخدمة الصحية وهيئة التأمين الصحى الشامل بصفتها هى ممول الخدمة.

وأشار إلى أن منظومة التحول الرقمى وميكنة الخدمة وكذلك التطبيقات المميكنة التى تم استحداثها داخل كافة المنشآت التابعة للهيئة، تسرع من وتيرة العمل وتجعل البيانات أكثر دقة وتحديدًا، بما يسهم فى دعم المنظومة الرقمية المميكنة لمشروع التأمين الصحى الشامل ككل.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن ميكنة الخدمات الصحية هو نواة التحول الرقمى فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، ويضمن حصول جميع المتعاملين على الخدمات الطبية بأعلى جودة دون أى عقبات تواجههم وبكل سهولة ويُسر، لافتًا إلى أنه يتم تأسيس البنية التحتية المعلوماتية اللازمة للتحول الرقمى بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمختلف المحافظات باعتبارها أداة الدولة الرئيسية لتقديم الخدمات الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، لتصبح هيئة الرعاية الصحية أول هيئة ذكية رقمية فى تقديم الخدمة تسهيلًا على المنتفعين ليتطابق ذلك مع مقاييس الجودة العالمية فى تقديم الخدمات والرعاية الصحية.

ومن جانبها أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن الانتهاء من تفعيل نظم الميكنة والتحول الرقمي داخل 106 منشأة طبية ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، باعتبارهم المحافظات الأُول لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، أنه تم تفعيل منظومة التحول الرقمي داخل41 منشأة طبية بمحافظة بورسعيد، فيما تم تفعيل منظومة التحول الرقمي داخل 42 منشأة طبية بالأقصر، فضلًا عن 23 منشأة طبية تم تفعيل منظومة التحول الرقمي بها بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بواقع 92 وحدة ومركز صحة أسرة إضافة إلى 14 مستشفى بالمحافظات الثلاث.

