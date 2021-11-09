الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلماني يثمن الاهتمام الرئاسي بتحويل منطقة الفسطاط لمقصد سياحي

المهندس أمين مسعود
المهندس أمين مسعود

ثمن المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، الاهتمام الرئاسي الكبير بتحويل منطقة الفسطاط لمقصد سياحى، مؤكداً أهمية متابعة الرئيس السيسي لمستجدات تطوير منطقة الفسطاط في إطار التطوير الشامل لمنطقة القاهرة التاريخية، والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضارى لقلب العاصمة وتحويلها إلى مقصد سياحي، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء.

وطالب مسعود، في بيان، الحكومة بالإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى للانتهاء من كافة مراحل تطوير منطقة الفسطاط خلال عام 2022 مع مراعاة التصميم الحضاري ذي الطابع المعماري العريق، بما يتناغم مع طبيعة المنطقة التراثية، معرباً عن ثقته التامة فى أن منطقة الفسطاط ستكون واحدة من اهم المعالم السياحية والآثرية داخل القاهرة.

وأكد النائب على ضرورة أن تضع الحكومة خطة ترويجية لمنطقة الفسطاط ووضعها على خريطة السياحة حتى يتوافد إليها السياح من مختلف دول العالم خلال زياراتهم لمصر، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار على وضع وتنفيذ الخطة الترويجية لمنطقة الفسطاط.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد عقد اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمتابعة مراحل تطوير منطقة الفسطاط.

المهندس أمين مسعود مجلس النواب لجنة الاسكان والمرافق الفسطاط الرئيس السيسي منطقة الفسطاط

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