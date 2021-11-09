الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط مصنع أطباق يستخدم مادة محظورة فى التصنيع بالدقهلية

مصنع أطباق
مصنع أطباق

قام مفتشو الرقابة بمديرية التموين بالدقهلية، بقيادة سامي إبراهيم وأحمد مجدي، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، بشن حملة مكبرة بالأسواق، أسفرت عن ضبط وتحرير محضر ضد مصنع ميلامين يقوم بصناعة أطباق المائدة من مادة اليوريا المحظور استخدامها في تصنيع أدوات المائدة لما لها خطورة على الصحة العامة وتسبب العديد من الأمراض الخطيرة.

تم التحفظ على 12 شيكارة من مادة اليوريا، زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم بإجمالي وزن 300 كجم من مادة اليوريا و1000 طبق ميلامين من إنتاج المصنع وتم سحب عينة من الأطباق على ذمة المحضر.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن يحتوي على كميات من زيت السيارات وزيت الفرامل مجهول المصدر.

وتم التحفظ على 11 ألف لتر من زيوت السيارات مجهولة المصدر وعدد 288 عبوة من نوع اخر من زيت السيارات وعدد 120 عبوة من زيت الفرامل وتم سحب عينات من المضبوطات على ذمة المحضر لإرسالها إلى المعامل المختصة للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وتواصل مديرية التموين حملاتها ضد الغش والتصدي بكل قوة أمام الخارجين عن القانون.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

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