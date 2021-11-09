الوزير لرئيس «سيمنز»: توجيهات رئاسية بإنشاء مصانع للشركات العالمية في مصر

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، رولاند بوش، رئيس شركة "سيمنز" الألمانية العالمية، لمتابعة تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع "العين السخنة-العلمين-مطروح" ودعم التعاون المشترك في تنفيذ شبكة القطارات الكهربائية السريعة في مصر بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم.

وأشاد رئيس سيمنز بالنجاح الذي يشهده معرض ومؤتمر النقل الذكي "TrANS MEA 2021" وبحجم المشاركة الفعالة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل، مؤكدا على الالتزام التام بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة في إشارات، واتصالات، وأعمال السكة، وأعمال كهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التي تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، وكذلك توريد وتركيب أعمال السكة (القضبان – المفاتيح)، فضلاً عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها وفقاً للتوقيتات المحددة بالتزامن مع الأعمال المدنية والإنشائية لجسر ومحطات المشروع الجاري تنفيذها بواسطة كبريات الشركات المصرية الوطنية.

وتطرقت المباحثات إلى المفاوضات الجارية بين الجانبين لسرعة توقيع عقد الخط الثاني من الشبكة وهو خط "السادس من أكتوبر-أسوان" والخط الثالث وهو خط "الغردقة-سفاجا-قنا-الأقصر" ليمثل هذا التعاون انطلاقة كبرى في مجال التعاون المشترك.

وأكد الوزير أن توجيهات القيادة السياسية بضرورة إنشاء مصانع للشركات العالمية مثل سيمنز في مصر لتكون نواة للصناعة العالمية سواء للسوق المصري أو لإفريقيا أو للشرق الأوسط، وكذلك توطين صناعة النقل مع المصانع والشركات المصرية مثل "سيماف" أو "نيرك" المصرية الوطنية، بالإضافة لضرورة تعظيم وتدعيم الصناعات المحلية المغذية لمشروعات قطاع النقل لتعظيم الصناعات المصرية المغذية بقطاع الإنشاءات لدعم المكون المصري المحلي.

وأكد رئيس شركة "سيمنز" الألمانية على التعاون مع وزارة النقل في توطين هذه الصناعة في مصر لتكون البوابة التي يتم الانطلاق منها إلى إفريقيا.