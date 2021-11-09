فتح طريق الإسكندرية والعلمين الصحراوي بعد زوال الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، منذ قليل اليوم الثلاثاء، عن فتح طريقي الإسكندرية والعلمين الصحراويين، أمام حركة السيارات، بعد زوال الشبورة ووضوح الرؤية أمام قائدي السيارات.

وخصصت الإدارة العامة للمرور رقم للإغاثة المرورية، 01221110000 وتم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بسبب التقلبات الجوية والتواجد المروري الفعَال على الطرق.

ووجهت الإدارة، عدة إرشادات توعوية لقائدي السيارات، خلال الشبورة وهي استخدم الأنوار الخافتة «الضوء المنخفض»، وليس الأنوار المبهرة «الضوء العالي»، لكون الحزم الضوئية الصادرة عن الضوء المبهر ترتد إليك ولا توفر لك رؤية جيدة كما يعتقد البعض.

كما نصحت المرور قائدي السيارات باستخدام الأنوار التحذيرية «الانتظار»، حتى تكون مرئياً للمركبات الأخرى قدر المستطاع أثناء الشبورة، مع ضرورة السير بسرعة بطيئة أثناء الشبورة، والحفاظ على المسافة التي بينك وبين سيارتك، وتجنب تغيير وضع السير، إلا عند الضرورة القصوى.

وتقوم الإدارة العامة للمرور باتخاذ كافة الإجراءات وتكثيف الخدمات المرورية اللازمة، تزامناً مع ما تشهده الفترة الحالية من تكون الشبورة المائية الكثيفة على معظم الطرق والمحاور الرئيسية والسريعة، خاصة خلال الساعات الأولى من صباح باكر والتي تتسبب في انعدام الرؤية، وذلك حرصا على سلامة قائدي السيارات.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات، الالتزام بتعمليات رجال المرور وإتباع الإرشادات المروية، حفاظاً على سلامتهم، وعدم استخدام الطرق السريعة، خلال فترة الشبورة، إلا للضرورة القصوى.