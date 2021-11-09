حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

قدّمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي.

- الحمل

مهنياً: عليك التزام الحذر في بعض الأحيان لئلا تقع في الخطأ، وخصوصاً أن هناك من ينتظر أي خطوة غير مناسبة من جانبك.

عاطفياً: لا للتسرع في إطلاق الاحكام، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن جوّك الخاص مصدر المشاكل والتجاذبات السلبية.

صحياً: نقاط ضعفك صحياً الرأس والأسنان، والحساسية التي غالباً ما يكون مصدرها التوترات العصبية.

ومن مشاهير هذا البرج إيما واتسون.

إيما واتسون

- الثور

مهنياً: تعيش يوما مثمرا جدا تحاول فيه الحصول على كلمة حاسمة، أو توقيع معاهدة معيّنة أو بدء مشروع ما.

عاطفياً: تتفق مع الشريك على عدة أمور، ولن تتركا أي خلاف يتفاقم لئلا تقعا في المحظور.

صحياً: خلال هذا اليوم تشعر ببعض الكسل الناتج عن نقص في المناعة قد يؤدي إلى انخفاض في نشاطك

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة فيفي عبده.

فيفي عبده

- الجوزاء

مهنياً: تتصرف بإيجابية كبيرة تجاه الزملاء، وهو يكون من دون شك محل تقدير واحترام كل من حولك مستقبلياً.

عاطفياً: إذا حاولت تأجيل المواجهة مع الشريك، فإن الأمور لن تتفاقم أو تزداد تعقيداً، وعندها يصبح ترميم العلاقة ممكناً.

صحياً: لا بد أحياناً من قرارات حاسمة على الصعيد الصحي، ولا سيما إذا تفاقم الوضع

ومن مشاهير هذا البرج اللاعب محمد صلاح.

- السرطان

مهنياً: إذا وجدت نفسك متعباً عليك أن تبحث عن الراحة، ويستحسن عدم القيام بالعمل المطلوب كونه واجباً عليك.

عاطفياً: عليك أن تكون أكثر وضوحاً مع الشريك، فتعبّر له عن حقيقة مشاعرك الرومانسية تجاهه وهذا يتطلب بعض الجرأة.

صحياً: من المحتمل أن تتعرض لاضطرابات رئوية ومعوية، ولحساسية في الأطراف وتشنجات فانتبه.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة نرمين الفقي.

نرمين الفقي

- الأسد

مهنياً: الثقة مطلوبة في المرحلة المقبلة، وهي تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقاً لم تكن تتوقعها وخصوصاً في إطار العمل.

عاطفياً: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية، يشكل علامة فارقة في حياتك ويعزّز موقعك عنده.

صحياً: ممارستك للرياضة تساعدك على التخلص من بعض الأمراض والمشكلات الصحية.

ومن مشاهير هذا البرج الفنان أحمد عز.

أحمد عز



- العذراء

مهنياً: أجواء العمل الجيدة ضرورية، بهدف التمكّن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح.

عاطفياً: لا تقسُ على الشريك وكن أكثر مرونة، تطورات كثيرة في العلاقة، وهذا يكون في مصلحتك.

صحياً: اهتم بصحتك بشكل أفضل، لأن الأمور السيئة وصلت إلى وضع صعب.

ومن مشاهير هذا البرج الفنان فؤاد المهندس.

فؤاد المهندس

- الميزان

مهنياً: بعض التراجع المعنوي مترافق مع بعض التردّد الذي يفرض الحسم قبل إفلات الأمور من بين يديك.

عاطفياً: لن تجد نفسك في موقف حرج وتتأقلم مع ظرف صعب ولا تتنازل عن حق لك.

صحياً: حادث سببه الضباب الكثيف أو المياه، لكن الأضرار خفيفة.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة روبي.

روبي

- العقرب

مهنياً: يوم مناسب لتحقيق الأهداف، ولا تتركها ليوم آخر، فهذا اليوم قد يكون الأفضل .

عاطفياً: حافظ على وتيرة واحدة في العلاقة بالشريك، لكن لا تجعل الروتين يدخلكما في الملل، فهذا ليس في مصلحتكما.

صحياً: أبذل قصارى جهدك لكي تتخلص من السمنة المفرطة قبل فوات الأوان

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة نيللي كريم.

نيللي كريم

- القوس

مهنياً: أنت مدعوّ الى تنظيم الطاقات، وتحديد الأولويات لئلا تقع ضحية التأخير أو التقصير.

عاطفياً: قدّم بعض التنازلات التي تغني العلاقة ومستقبلها، يتطلب منك الوضع ليونة ومحاولات متكرّرة إذا دعت الحاجة.

صحياً: مزاجك المتقلب يدفعك إلى الابتعاد عن الاختلاط بالآخرين، وهذا لن يكون في مصلحتك على المدى الطويل

ومن مشاهير هذا البرج الكاتب نجيب محفوظ.

نجيب محفوظ

- الجدي

مهنياً: تستعيد الأمل والتفاؤل وتزداد حظوظك قوة وتزداد الفرص الثمينة أمامك، ولا بدّ من أن تلاقي مساعيك نتيجة مرضية ومثمرة جدًا.

عاطفياً: قد تكون غضضت الطرف عن بعض الأمور، لكنّ المجال ما زال متاحاً لتلافي الأسوأ.

صحياً: الحل الوحيد لتحريك العضلات، هو القيام بنشاط رياضي أو ممارسة السباحة.

ومن مشاهير هذا البرج الفنان محمود المليجي.

محمود المليجي

- الدلو

مهنياً: محاولة خداع أحد الزملاء ترتد سلباً عليك، وقد يبتعد عنك الآخرون بسبب مزاجك المتقلب .

عاطفياً: ابتعد عن الاستخفاف في تعاملك مع الشريك، وكن أكثر عمقاً معه، فهذا يفيدكما أكثر.

صحياً: وضعك الصحي جيّد لأنك تتبع نظاماً متوازياً يوفر لك الاستقرار والراحة

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة أنغام.

أنغام

- الحوت

مهنياً: يناسبك تكثيف الاتصالات والمثابرة حين تكون الظروف أكثر سهولة وتعاطفًا معك.

عاطفياً: تكون هذا اليوم عاشقاً بعواطف مزدهرة، ومشاعر إيجابية تثير دهشة الشريك.

صحياً: تشعر ببعض التعب في المعدة، بسبب كثرة الإرهاق وإثارة أعصابك.

ومن مشاهير هذا البرج الفنان رامي صبري.