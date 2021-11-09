الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» تسير 71 رحلة جوية من مطار القاهرة اليوم

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير  شركة مصر للطيران ، اليوم الثلاثاء، 71 رحلة جوية بمعدل 49 رحلة دولية إلى كل من بغداد، عمَان، بيروت، لاجوس، نجامينا، تونس،كازابلانكا، دوالا، الدوحة، أبوظبي، لندن، مدريد، باريس، إسطنبول، أمستردام، ميونيخ، نيويورك، برلين، موسكو، فيينا، فرانكفورت، بودابست، البحرين، الكويت، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، و16 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر،وأسوان، و6 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 6976 راكبا .

 وتلتزم  المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل "PCR" بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

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