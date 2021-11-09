محاضرة حول «الفراعنة المحاربون» بالمتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية.. اليوم

تحت عنوان "الفراعنة المحاربون"، تنظم إدارة التنمية الثقافية بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، في الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، والتي يلقيها عالم الآثار الدكتور حسين عبد البصير، وذلك بقاعة متحف المجوهرات الملكية.

تتناول محاضرة "الفراعنة المحاربون" رصد وتوثيق أسرار التاريخ العسكري لملوك مصر الفراعنة الذين أسسوا أول جيش نظامي في التاريخ ووضعوا الأخلاقيات العسكرية للحروب التي تقرها المواثيق الدولية حاليًا.

كما تتطرق ندوة "الفراعنة المحاربون"، إلي سرد تفصيلي لبطولات الملوك الفراعنة المحاربين العظام أمثال تحتمس الأول، وتحتمس الثالث، وسيتي الأول، ورمسيس الثاني، ورمسيس الثالث، وغيرهم.، وكيف أبدي الفراعنة القدماء الاهتمام والرعاية بالدبلوماسية التي سادت العلاقات الخارجية لمصر في هذا الوقت مع بلاد الشرق الأدنى القديم المتمثلة في سوريا وفلسطين والعراق ومنطقة البحر المتوسط.

كما يلقي الدكتور حسين عبد البصير، من خلال محاضرته "الفراعنة المحاربون"، الضوء علي كيف كان الملك المصري هو رأس الدولة المصرية القديمة، وكان مصدر كل السلطات خصوصًا السلطتين الدينية والدنيوية حتى يكون قادرًا على النهوض بالمهام الملكية المقدسة المُلقاة على عاتقه.

كما تقدم المحاضرة إطلالة على تاريخ وسير ملوك الدولة الحديثة الذين تم نقل المومياوات الخاصة بهم من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

ويُعدّ الجيش المصري العظيم هو صمامًا لأمان الأمة المصرية منذ الأزل، والدرع الواقي الذي يحمي مصر من الأخطار الداخلية والخارجية، وكان المصري القديم يميل بطبعه للسلم ولا يميل للحرب.

يذكر أن الدكتور حسين عبد البصير عالم آثار وروائي وكاتب مصري، حصل على درجة الليسانس في الآثار المصرية القديمة في كلية الآثار بجامعة القاهرة، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراة في الآثار المصرية القديمة وتاريخ وآثار الشرق الأدنى القديم في جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الدكتور حسين عبد البصير، مشرفًا ومديرًا للعمل الأثري بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والمتحف المصري الكبير بالجيزة، ومنطقة أهرامات الجيزة، ويشغل الآن منصب مدير متحف الآثار والمشرف على مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.

ومن أهم مؤلفاته: روايات: "البحث عن خنوم"، و"الأحمر العجوز"، و"الحب في طوكيو"، و"ثلوج كانازاوا"، وكتب: "ملكات الفراعنة: دراما الحب والسلطة"، و"أسرار الآثار: توت عنخ آمون والأهرامات والمومياوات"، و"أسرار الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون".