الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هولندا تتعهد بالتوقف عن الاستثمارات فى البترول بالخارج بنهاية 2022

البترول
البترول

أعلن وزير التجارة الخارجية والتعاون من أجل التنمية في هولندا توم دي بروجن، أن بلاده ستتوقف عن الاستثمارات في مجالات البترول والغاز والفحم بالخارج بحلول نهاية العام المقبل.


وقال الوزير الهولندي -في تدوينه له على موقع التدوين المصغر "تويتر"- إن هولندا وبريطانيا وقعتا على إعلان بشأن وقف الاستثمارات الحكومية في مجالات البترول والغاز والفحم في الدول الأجنبية بحلول نهاية عام 2022.


وأضاف الوزير الهولندي أن التوقيع على هذا الإعلان تم بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين بشأن التغير المناخي.


يُذكر أنه تم الإعلان عن هذه المبادرة في إطار إجراء مشترك إزاء التغير المناخي أثناء المؤتمر، وأيدته بريطانيا والولايات المتحدة وكندا والسويد وسويسرا وإيطاليا ودول أخرى.


تجدر الإشارة إلى أن قمة الأمم المتحدة للمناخ جمعت زعماء عالميين ومسئولين كبار وخبراء وناشطين لمناقشة سبل إيجاد حلول للقضايا العالمية المرتبطة بالتغير المناخي، وتم عقد هذه القمة في مدينة جلاسجو باسكتلندا يوم 31 أكتوبر الماضي، وتستمر فعاليتها حتى يوم 12 نوفمبر الحالي، ويتفاوض المشاركون فيها لعقد صفقات بشأن خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

 

و علي صعيد آخر ، سجلت هولندا 11 ألفًا و376 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

كما سجلت البلاد 8 حالات وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية .

 

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و241 ألفًا و183 إصابة، والوفيات إلى 19 ألفًا و3 حالات.

 

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 24 مليونًا و134 ألفًا و425 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.
 

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

كما يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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