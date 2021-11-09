الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تلوح بالعقوبات على نيكاراجوا بعد فوز أورتيجا بولاية رابعة

أورتيجا
أورتيجا

لوحت واشنطن بفرض عقوبات جديدة على ماناجوا، غداة فوز رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا بولاية رئاسية رابعة على التوالي بنسبة 75% من الأصوات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "سنواصل استخدام الدبلوماسية والتدابير المنسقة مع حلفائنا وشركائنا الإقليميين والعقوبات والقيود المفروضة على التأشيرات لمحاسبة المتواطئين في الأعمال غير الديمقراطية لحكومة أورتيجا".

ويتهيأ الرئيس الأمريكي جو بايدن لفرض سلسلة عقوبات أشد بموجب قانون "ريناسر" الذي أقره الكونجرس مؤخرا.

يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا عقوبات على مقربين من أورتيجا، ونددت واشنطن بانتخابات "غير نزيهة" أجريت في نيكاراغوا، عقب توقيف 39 معارضا بينهم الخصوم الرئيسيون السبعة لأورتيغا.

ووضعت الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية التطورات في نيكاراغوا على جدول أعمال اجتماعها الذي سيعقد هذا الأسبوع، والذي قد يتخذ فيه قرار تعليق عضوية مانغوا، علما بأن الخبراء يتخوّفون من أن يؤدي قرار كهذا إلى مزيد من التعنت من جانب نيكراغوا.

وأعلنت المحكمة الانتخابية في نيكراغوا أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 65.34%، في حين أشارت تقديرات مرصد قريب من المعارضة إلى أن نسبة المقاطعة بلغت 81.5% بناء على بيانات 1450 مراقبا لا يحملون تصاريح رسمية تواجدوا في 563 مركز تصويت، وأفادوا بعدم تشكل طوابير أمام مكاتب الاقتراع.

وعلى صعيد آخر، جددت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق اليوم ،  الدعوة لجميع مواطنيها بمغادرة إثيوبيا بأسرع ما يمكن، حسبما أفادت فضائية العربية. 

وفي وقت سابق من اليوم، دعت السفارة الأمريكية في أديس أبابا جميع الأطراف المشاركة في الصراع بسرعة البدء في مفاوضات وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة، مؤكدة أن "استمرار القتال لا يؤدي إلا إلى إطالة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الكثير من الناس في إثيوبيا في الوقت الحالي".

وأعربت السفارة، عبر تغريدة نشرتها على حسابها على "توتير"، عن قلقها البالغ إزاء اتساع نطاق الأعمال القتالية في شمال إثيوبيا، وخاصة في أمهرة وعفر، قائلة "نشعر بالقلق من التقارير التي تفيد بتوسع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي للصراع في أمهرة وعفر".

وتابعت "يجب على جميع الأطراف أن تبدأ مفاوضات وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة".

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وائل لطفي

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