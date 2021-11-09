الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على تردد «cn arabia» الجديد 2021 وترددات قنوات الأطفال

cn arabia
cn arabia

يبحث قطاع عريض من الجمهور عن تردد «cn arabia» قناة  كرتون نتورك بالعربية الجديد ٢٠٢١،  إحدى القنوات المفضلة لدى الأطفال، فقد تعرض عددًا من الأعمال الكرتونية المميزة التي تتضمن محتوى هادف للأطفال، للرقي بأفكارهم ومساعدتهم على الترفيه.

في  السطور التالية، تستعرض "الدستور"، تردد قناة نتورك بالعربية الجديد.


تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد 2021
 

القمر الصناعي: نايل سات.
الاستقطاب: عمودي، التردد: 12226. 
معدل الترميز: 27500. 
معامل تصحيح الخطأ: 3/4. 
الجودة: HD .


ترددات قنوات الأطفال


فقد يقدم النايل سات عددًا من  القنوات  الجديدة 2021 وتردداتها هي:


تردد قناة تنة ورنة


فقد تم إطلاق قناة Tinh Warna رسميًا في الشرق الأوسط مسبقًا، لتزويد المشاهدين بمحتوى ترفيهي فريد على مدار الساعة، وتعرض القناة مسلسلات وأفلام أشاد المعجبون بالمحتوى الذي تقدمه القناة لفئة الأطفال.
نايل سات القمر الصناعي
تردد: 11853
الاستقطاب أفقي.
الترميز: 27500 
ومن أشهر العروض على قناة Tinna and Reindeer فيلم Cook Mouse وTreasure Planet وSnow White وthe Seven Dwarfs.
 

تردد قناة بطوط 2021 


القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11594. 
معدل الترميز: 27500. 
معامل تصحيح الخطأ: 3/4. 
الاستقطاب: أفقي. 
وتعرض هذه القناة عدد من  الرسوم الكرتونية المتحركة، والتي نجحت بشكل كبير في أن تجذب الكثير من الأطفال في أعمار معينة، بالإضافة إلى ذلك المحتوى يناسب الأطفال الصغار والكبار، وكان من أهم ما يتم عرضه على هذه القناة هو كرتون بطوط، بالإضافة إلى كرتون سبونج بوب.
 

تردد قناة كراميش 2021


التردد: 11603. 
معدل الترميز: 27500. 
معامل تصحيح الخطأ: 3/4. 
الاستقطاب: أفقي. 
وقد انطلقت قناة كراميش للأطفال في عام 2009، يقع مقرها الرئيسي في دولة الأردن، وهي شديدة الحرص على تعليم الأطفال مفاهيم وتعاليم الدين الإسلامي من خلال عرض  الأناشيد والأغاني.

CN ARABIA قناة كرتون قناة كرتون نتورك الأطفال الأعمال الكرتونية

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