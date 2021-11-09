كورونا بالدول العربية: العراق الأكثر إصابات.. والبحرين دون وفيات

أعلنت بيانات وزارة الصحة بعدد من الدول العربية استمرار العراق الأكثر تسجيلًا للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما استمرت البحرين في تسجيل صفر وفيات متعلقة بالفيروس.



ففي العراق، سجلت وزارة الصحة 1148 إصابة جديدة و28 وفاة، فضلًا عن تماثل 1437 شخصًا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و64 ألفا و11 حالة، والوفيات إلى 23 ألفا و372 حالة، والشفاء إلى مليونين و16 ألفا و299 حالة بنسبة 97.7%.



وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة عدم تسجيل أية وفيات مرتبطة بالفيروس وتسجيل 40 إصابة جديدة و32 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 275 ألفا و329 حالة.



وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 68 إصابة جديدة وحالتي وفاة و96 حالة شفاء؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 740 ألفا و500 حالة، والوفيات إلى 2142 حالة، والشفاء إلى 734 ألفا و984 حالة.



وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 43 إصابة وحالة وفاة واحدة، وتعافي 75 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 548 ألفا و973 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و805 حالات، والشفاء إلى 537 ألفا و933 حالة.



وفي ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 795 إصابة جديدة و11 وفاة وتماثل 1588 حالة للشفاء؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 361 ألفا و709 حالات، والوفيات إلى 5 آلاف و218 حالة، والشفاء إلى 308 آلاف و208 حالات.



وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2562 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 878366 إصابات.



وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 841867 حالة شفاء بعد تسجيل 1746 حالة إضافية، كما سجلت 17 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11145 حالة.



وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة المغربية خلال الساعات الـ 24 الماضية 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي الإصابات إلى 947451 حالة.



وأفادت الصحة المغربية بأنها سجلت 8 حالات وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 14721 حالات، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 928930 بعد تسجيل 289 حالة.



وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ24325608 شخصا حتى اليوم، فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى خلال الـ 24 ساعة الماضية 12733 شخصا، بينما تلقى 32366 شخصا الجرعة الثانية خلال نفس الفترة، أما من تلقى الجرعة الثالثة من اللقاح ضد فيروس كورونا فقد بلغ 1537131 شخصا.



أما في الجزائر، تم تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 69 مريضا للشفاء.



وأوضحت الصحة الجزائرية أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 207.254 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 142.255 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 5.950 حالة.



وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة 240 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 646 ألفا و869 حالة، كما تم تسجيل 5 حالات وفاة بإجمالي 8 آلاف و551 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 621 آلاف و10 حالات.



أما في تونس فأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان صادر عنها مساء اليوم الإثنين بأنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و281 حالة.



وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 132 شخصا خلال الفترة ذاتها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 687 ألفا و18 شخصا.