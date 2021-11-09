إحالة ميكانيكى للجنايات ألقى بنجله من البلكونة فى الدقهلية
ألقى ميكانيكي في محافظة الدقهلية بطفله الذي لم يكمل عامه الرابع من شرفة المنزل محل إقامته في مدينة ميت غمر ليصيبه بالرأس وذراعه الأيسر.
وعند القبض علي الأب تبين أنه شرع في قتل طفلته الأخرى وعاقبته المحكمة بالحبس 6 شهور مع إيقاف التنفيذ، وعقب انتهاء التحقيقات تمت إحالته إلي محكمة جنايات المنصورة.
بدأت أحداث القضية يومي 4 و 5 أكتوبر 2021 عندما شرع "خالد رضا إبراهيم محمد "، 28 سنة، ميكانيكي، مقيم بمدينة ميت غمر، عندما شرع في قتل طفله "حسين"عمره 3 سنوات و 8 شهور، عمدا بأن كال له عدة ضربات بواسطة حزام ودفعه من شرفة مسكنه فسقط أرضا من علو محدثا إصاباته الموصوفة في تقرير الطب الشرعي قاصدا إزهاق روحه.
وأجريت تحقيقات النيابة العامة، بإشراف المستشار محمود صالح وكيل النيابة الكلية لنيابة جنوب المنصورة الكلية، وتبين أن الطفل المجني عليه مواليد 18 /3 /2021، واستمعت النيابة إلي أقوال «نعيمه أ. ا.»، 25 سنة ربة منزل، والتي شهدت بإعتياد زوجها المتهم بتعريض نجليها الطفلين للخطر بتعديه عليهما بالضرب المبرح ونحوه من أنواع الإيذاء البدني الجسيم لهما وتعدى علي طفلهما «حسين»، بالضرب بحزام، ودفعه من شرفة المسكن فسقط علي الأرض وأعزت قصده إلي إزهاق روحه وخاب أثر ذلك لمداركته بالعلاج.
وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالطفل المجني عليه أن إصابته بالرأس والطرف العلوي الأيسر قطعية، تحدث من مثل التعدي عليه بألة صلبة ذات نصل مثل سكين وفي تاريخ معاصر للواقعة، ووجود حروق نارية بالقدم اليمني من جراء ملامسة سيجارة أو ما في حكمها.
وأكد تقرير الطب الشرعي أن هذه الإصابات تشير في مجموعها إلي أنها إصابات حدثت للمجني عليه الطفل غرض إذلاله وتعذيبه وتشير توزيعها بالجسم أنها حدثت بالمجني عليه الطفل على فترات زمنية مختلفة والتعدي عليه بغرض الترهيب والإذلال والتعذيب.
وتبين أن المتهم سبق اتهامه بالشروع في قتل الطفلة "غرام خالد رضا"وقضي في 17 /4/ 2021 بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 6 شهور وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات وألزمته بالمصاريف.
وأحال المستشار علاء السعدني المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، القضية إلي محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لمعاقبة المتهم طبقا لنصوص مواد الاتهام مع استمرار حبس المتهم علي ذلك القضية رقم 10462 لسنة 2021 جنايات قسم ميت غمر، والمقيدة برقم 2814 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.