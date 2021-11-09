إحالة ميكانيكى للجنايات ألقى بنجله من البلكونة فى الدقهلية

ألقى ميكانيكي في محافظة الدقهلية بطفله الذي لم يكمل عامه الرابع من شرفة المنزل محل إقامته ‏في مدينة ميت غمر ليصيبه بالرأس وذراعه الأيسر.

وعند القبض علي الأب تبين أنه شرع في قتل ‏طفلته الأخرى وعاقبته المحكمة بالحبس 6 شهور مع إيقاف التنفيذ، وعقب انتهاء التحقيقات تمت ‏إحالته إلي محكمة جنايات المنصورة.‏



بدأت أحداث القضية يومي 4 و 5 أكتوبر 2021 عندما شرع "خالد رضا إبراهيم محمد "، 28 سنة، ‏ميكانيكي، مقيم بمدينة ميت غمر، عندما شرع في قتل طفله "حسين"عمره 3 سنوات و 8 ‏شهور، عمدا بأن كال له عدة ضربات بواسطة حزام ودفعه من شرفة مسكنه فسقط أرضا من ‏علو محدثا إصاباته الموصوفة في تقرير الطب الشرعي قاصدا إزهاق روحه.‏

وأجريت تحقيقات النيابة العامة، بإشراف المستشار محمود صالح وكيل النيابة الكلية لنيابة ‏جنوب المنصورة الكلية، وتبين أن الطفل المجني عليه مواليد 18 /3 /2021، واستمعت النيابة إلي ‏أقوال «نعيمه أ. ا.»، 25 سنة ربة منزل، والتي شهدت بإعتياد زوجها المتهم بتعريض نجليها ‏الطفلين للخطر بتعديه عليهما بالضرب المبرح ونحوه من أنواع الإيذاء البدني الجسيم لهما ‏وتعدى علي طفلهما «حسين»، بالضرب بحزام، ودفعه من شرفة المسكن فسقط علي الأرض ‏وأعزت قصده إلي إزهاق روحه وخاب أثر ذلك لمداركته بالعلاج.‏



وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالطفل المجني عليه أن إصابته بالرأس والطرف ‏العلوي الأيسر قطعية، تحدث من مثل التعدي عليه بألة صلبة ذات نصل مثل سكين وفي تاريخ ‏معاصر للواقعة، ووجود حروق نارية بالقدم اليمني من جراء ملامسة سيجارة أو ما في حكمها.‏



وأكد تقرير الطب الشرعي أن هذه الإصابات تشير في مجموعها إلي أنها إصابات حدثت للمجني ‏عليه الطفل غرض إذلاله وتعذيبه وتشير توزيعها بالجسم أنها حدثت بالمجني عليه الطفل على ‏فترات زمنية مختلفة والتعدي عليه بغرض ‏الترهيب والإذلال والتعذيب.‏



وتبين أن المتهم سبق اتهامه بالشروع في قتل الطفلة "غرام خالد رضا"وقضي في 17 /4/ 2021 ‏بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 6 شهور وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات ‏وألزمته بالمصاريف.‏



وأحال المستشار علاء السعدني المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، ‏القضية إلي محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لمعاقبة المتهم طبقا ‏لنصوص مواد الاتهام مع استمرار حبس المتهم علي ذلك القضية رقم 10462 لسنة 2021 ‏جنايات قسم ميت غمر، والمقيدة برقم 2814 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.