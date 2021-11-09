«تعليم سوهاج» تبحث آليات تفعيل دور الأخصائى الاجتماعى بالمدارس

عقد الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، اجتماعًا بمسئولي التعليم بالمحافظة، للوقوف على آخر مستجدات سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة.

وشدد «أبو زيد»، على أهميه المتابعة الدورية والمستمرة لجميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية على مستوى المحافظة بهدف متابعة انتظام العملية التعليمية بها.

كما شدد «أبوزيد» على ضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي بالمدارس لتشجيع وتحفيز الطلاب على الاهتمام بنظافة الفصول الدراسية، وكذلك تفعيل لجان المتابعة بالإدارات التعليمية لمشاركة مديري المدارس في إزالة أي معوقات تواجه العملية التعليمية بها، مع تفعيل دور المشاركة المجتمعية ومجالس الأمناء في توفير كافة مقومات نجاح المنظومة التعليمية بمدارس المحافظة.

وطالب بأهمية تشجيع وتعظيم المشروعات الإنتاجية بالمدارس بما يعود بالنفع على المجتمع المدني المحيط بالمدرسة وعلى العملية التعليمية في إطار اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لذلك.

يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بضرورة المتابعة المستمرة لكافة المدارس والإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي بالمدارس لمساعدة الطلاب في حل أي مشكلات والعمل على حلها، لتخريج جيل سوى قادر على موجهة أي صعوبات.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمديري الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة بديوان المديرية بحضور كل من: «حمدي مصطفى وكيل المديرية، و عطا الميموني مدير عام التعليم العام، والمهندس محمود عجمي مدير عام التعليم الفني، و منى طرخان مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وعلاء أبو العجب، مدير إدارة الأمن بالمديرية، و أسامة النمر مدير إدارة التعليم الثانوي العام، و سامية الشريف مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي، وفاضل النحاس مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي بالمديرية».