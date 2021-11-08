الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى

فن

أشرف زكى عن تعيين أحمد عبدالعزيز نقيبًا للمهن التمثيلية: شائعات مغرضة

أشرف زكي
أشرف زكي

تداولت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بتولي الفنان القدير أحمد عبد العزيز منصب نقيب المهن التمثيلية، خلفًا للدكتور أشرف زكي.

ومن جانبه، قال «زكي» في تصريح لـ«الدستور»، إن هذه الأخبار ما هي إلا شائعات مغرضة، مشيرا إلى أنه لا يعلم ما الهدف وراء تلك الشائعات، مؤكدا إنه ما زالا نقيبا للمهن التمثيلية، حتى الآن.

بيان للرد

ومن جانبه أصدر شعبان سعيد المحامي بالنقض ومحامي نقابة المهن التمثيلية بيانا يرد فيه على تلك الشائعات مؤكدا أنه أمر عار تماما من الصحة ومجرد خبر كاذب.

وأضاف، أنه من المقرر أن يتقدم ببلاغ للسيد المستشار النائب العام ضد مرتكبي مروج تلك الشائعة في نشره أخبار كاذبة ضد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، وسيحاسب على هذا الأمر بالقانون بعد التحقيق معه من النيابة العامة.

وكان أصدر الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية اليوم الأثنين قرارا بمنع أعضاء النقابة من التعامل مع كل من المنتج صفاء العايدى، والمنتجين الفنيين حاتم فاروق ومحمد فاروق، وإنه سوف يتقدم ببلاغ للنائب العام ضدهم  نظرا لأن المنتجين لم يعطوا الممثلين مستحقاتهم المالية وعدم تشغيل أعضاء النقابة وعدم الحصول على تصريح من النقابة المختصة.

وفي ذات السياق، استغاثت الفنانة منة فضالي بنقابة المهن التمثيلية ورئيسها الدكتور أشرف زكي والفتات إيهاب فهمي، بسبب تعرضها للتهديد من جانب منتج عراقي يدعى صفاء الدين عايدي، وأسرة فيلم جديد كان من المفترض أن يرى النور قريبًا، لولا تدخل «النقابة»، واتخاذها إجراءات سريعة ضد صانعه.

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