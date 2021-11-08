الإثنين 08 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

لبنان: تعليق الإضراب المفتوح لموظفى الإدارة والعودة للعمل يوم واحد فقط بالأسبوع

رابطة موظفي الإدارات
رابطة موظفي الإدارات العامة بلبنان

قررت رابطة موظفي الإدارات العامة بلبنان تعليق الإضراب المفتوح لمدة أسبوعين وإعادة الإضراب إلى ما كان عليه سابقا بحيث يتم تأمين حضور الموظفين يوما واحدا في الأسبوع وهو يوم الأربعاء، لكي يتمكن المواطنون من إنجاز ما لديهم من معاملات وإجراءات ملحة.

جاء ذلك بعد اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بحضور وزير العمل مصطفى بيرم ورئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي ورئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ووفد من رابطة موظفي الإدارات العامة.

وقالت رئيسة رابطة موظفي الادارات العامة نوال نصر عقب الاجتماع إن رئيس الحكومة اللبنانية قرر تشكيل لجنة تضم وزير العمل ورئيس التفتيش المركزي ورئيسة مجلس الخدمة المدنية ورئيس الإتحاد العمالي العام ورابطة موظفي الإدارة العامة على أن تعقد أولى اجتماعاتها غدا الثلاثاء لبحث مطالب موظفي الإدارة العامة.

وأكدت أنه سيتم العودة إلى الإضراب العام في حال لم يتم تنفيذ المطالب، مؤكدة أن العودة إلى الإضراب الجزئي يأتي كبادرة حسن نية تجاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العمل، وإحساساً بالوضع الذي سببه الإضراب المفتوح بشكل قاس على المواطنين.

بيروت لبنان

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