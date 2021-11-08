التموين تستعد للشتاء بـ6 إجراءات استباقية لمواجهة تقلبات الطقس

تعقد اللجنة الرباعية للمواد البترولية، اجتماعًا شهريًا؛ لتحديد حصص أسطوانات البوتوجاز لكل محافظة حسب ما يتم تنفيذه من مستهدف ومعدلات الاستهلاك والسحب والتي تختلف من محافظة لغيرها ومعدلات الاستهلاك في الموسم الشتوي، مقارنة بالموسم الصيفي.

وتستعد وزارة التموين لاستقبال الموسم الشتوي، خاصة في الذروة التي تبدأ منتصف ديسمبر المقبل وحتى منتصف فبراير حيث تقلبات الطقس وسقوط الأمطار والفيضانات والسيول ويتم اتخاذ عدة إجراءات استباقية بالتنسيق مع اللجنة الرباعية للمواد البترولية منها:

أولاً: ضخ مليون و100 ألف أسطوانة البوتاجاز يوميًا على مستوى المحافظات لتوفير احتياجات المواطنين من أسطوانة البوتاجاز للاستخدامات المنزلية للأسطوانة المنزلية التي تجذب 12 كجم ونصف وتجهيز الأسطوانات الكبيرة الأنشطة التجارية والصناعية التى تزن 25 كجم.

ثانيًا: يتم المرور على مستودعات البوتاجاز منتشرة على مستوى المحافظات والبالغ نحو 3800 مستودع تابعة للقطاع الخاص، للتأكد من توزيع الأسطوانات بالأسعار الرسمية لسعر الأسطوانة الواحدة بـ 65 جنيهًا والأسطوانات الكبيرة بـ130 جنيهًا دون أي رسوم إضافية.

ثالثًا: يتم معرفة الأرصدة الاحتياطية من أسطوانات البوتاجاز في كل في كل محافظة على حدة، بالتنسيق مع مديريات التموين لمعرفة عدد المستهدف من استنفاذ عدد الاسطوانات البوتاجاز من عدمها نتيجة زيادة المعدّلات الاستهلاك خلال الموسم الشتوي التي يتم زيادتها بواقع بنسبة 10% بحد أقصى.

رابعًا: توفير 60 أسطوانة بوتاجاز صغيرة للاستخدامات المنزلية لكل سيارة البوتاجاز متنقلة لشباب الخريجين التابعة لمشروع لجنة المساعدات الأجنبية ويتم وضع خط سير من خلال مكتب التموين التابع له لتوفير الأسطوانات البوتاجاز في الأماكن التي لا تتوفر فيها بمستودعات البوتاجاز.

خامسًا: يتم توفير أسطوانات البوتاجاز من خلال شركة بوتاجاسكو في المناطق الأكثر احتياجًا والمناطق التي تخلو من المستودعات البوتاجاز وفي المدن الجديدة لتوفير سعر الأسطوانة الواحدة بـ 65 جنيهًا للاستخدامات المنزلية و130 جنيهًا وتوفير الأسطوانة الكبيرة للانشطه التجاريه والصناعية.

سادسا يتم التوسع في توصيل الغاز الطبيعي على مستوى المحافظات والمدن وهو ما يقلل الضغط على استيراد الغاز الصب من الخارج ويتم توفير الغاز الطبيعي كبديل للطاقة النظيفه لجميع الاستخدامات المنزليه والتجاريه والصناعية.