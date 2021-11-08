المشدد 10 سنوات لعصابة تزوير خطابات التعيين بالوظائف الحكومية فى القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي، بالسجن المشدد لـ10 سنوات لـ4 أفراد كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى تزوير الوثائق والمستندات الرسمية ورخص القيادة وإصدار خطابات تعيين منسوبة لجهات حكومية وإيهامهم لبعض الأشخاص بقدرتهم على تعيينهم ببعض الوظائف علي غير الحقيقة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها عاقبت المتهمين الأربعة والذى يتزعمهم شخصين يحملان إسم شهره "الزفحلي" و"السنوسي" بأكبر قدر من الشدة المتاحة وفق النص العقابي ونوهت إلي ان الدولة قامت ببذل الجهد والعناية الكافيين والإعلان بجميع الوسائل ان التعيينات بجميع الوظائف باتت تخضع لضوابط وإجراءات محددة ومسابقات علنية الامر الذي كان يتعين معه علي المجني عليهم عدم الإنصياع وراء رغبة المتهمين وعدم الاستماع لما ألقى إليهم من مقولات وهمية.

وتعددت البلاغات أمام أجهزة الأمن بالقليوبية بما يفيد قيام مجموعة من الأشخاص بالنصب علي المواطنين والتحصل منهم على الأموال وإمدادهم بخطابات تعيين منسوب صدورها لجهات رسمية مثل "الري" و"التربية والتعليم" و"الحكم المحلي " بزعم تعيينهم بها فضلا عن قيامهم بتزوير بعض المستندات لراغبي السفر للخارج وإيهامهم بانها أصلية وغير مزوره وكذا رخص القيادة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا ملكية أحدهم لمكاتب خدمة استخراج البطاقات -التي كانت تعمل وقت جماعة الإخوان الإرهابية قبل إلغائها- وقاموا بالنصب على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت مابين 20 إلي 30 ألف جنيه من كل مواطن مقابل إيهامهم بالتعيين فى وظائف حكومية، قبل أن يختفى عناصر التشكيل.

ونجح فريق البحث فى رصد عناصر التشكيل العصابي وضبط المتهمين الأربعة وبحوزتهم جهازى كمبيوتر وطابعتين ليزر مخصصة لأغراض التزوير والطباعة بالألوان ومبلغ مالي وبعض الادوات المستخدمة فى التزوير وسلاح ناري بحوزة احدهم وسيارة ملاكي مبلغ بسرقتها.

وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهم قبل أن تحيلهم للمحاكمة.