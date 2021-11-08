أوامر بضبط وإحضار متهمين في قضية تمويلات حزب الله بالكويت

أكدت وسائل إعلام كويتية، الاثنين، إصدار النيابة العامة الكويتية قرارا باستمرار حجز 8 متهمين بقضية خلية حزب الله، كما تفحص تحويلات مالية خارجية للحصول على أدلة بقضية خلية حزب الله.

وأوضحت مصادر كويتية مطلعة لصحيفة "القبس"، أن هناك أوامر بضبط وإحضار لآخرين قد تصدر في الـ 24 ساعة القادمة حسب تحريات أمن الدولة الكويتي.

وكشفت الصحيفة أن القضية بدأت بـ 4 متهمين، أحدهم شقيق نائب سابق وتم القبض عليهم بعد ورود معلومات عن تحويلهم أموال طائلة إلى لبنان، وتحديداً الى حزب الله، مشيرا إلى أن المتهمين انكروا التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأن هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيرها، وأنهم لا يدعون حزب الله.

واوضح المصدر ذاته للصحيفة أن التحريات مستمرة، وسيتم فحص جميع الحوالات الخارجية للوقوف على أدلة الثبوت وتقديمها الى النيابة العامة.

وأفادت صحيفة "السياسة" الكويتية أمس أن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مجموعة تابعة "حزب الله" اللبناني، نشطت في تجنيد الشباب للعمل مع الحزب في سوريا واليمن".

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادرها إن "وزارة الداخلية تلقت تقريرا أمنيا من دولة شقيقة أفاد بأن المجموعة مكونة من أربعة أشخاص أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضا، وثالث ورد اسمه في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينات، ورابع يقال إنه من كبار رجال العمل الخيري".

وتابعت أن "جهاز أمن الدولة يحقق مع الأربعة وهم "ح. غ، ج.ش، ج.ج، ج.د" في عدد من التهم أيضا، منها تبييض أموال لـ"حزب الله" في الكويت، وتمويل الشباب الكويتي لتشجيعهم على الانضواء تحت عباءة "حزب الله"، والمشاركة في أعماله الإرهابية، وتهريب المخدرات في كل من سوريا واليمن".

وأرجعت زيارة وزير الداخلية الكويتي ثامر العلي إلى مبنى أمن الدولة الأربعاء الماضي، للاطلاع على التحريات في هذا الملف.

وأضافت أن "المتهمين أقروا بجمع تبرعات من المساجد من غير تصريح مسبق"، مشيرة إلى أنهم سيحالون إلى النيابة العامة عقب اكتمال تحقيقات جهاز أمن الدولة معهم.