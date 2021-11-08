سنغافورة وماليزيا تطلقان ممر سفر محصن بين مطارى شانجى وكوالالمبور

أعلنت دولتا سنغافورة وماليزيا إطلاق ممر سفر محصن بين مطار شانجي ومطار كوالالمبور الدولي اعتبارًا من 29 نوفمبر الجاري.

وذكرت قناة «آسيا نيوز» الإخبارية اليوم، أن الإعلان جاء في بيان مشترك لرئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج ونظيره الماليزي إسماعيل صبري يعقوب بعد محادثات أجراها المسئولان عبر الهاتف.

وأوضح البيان أن فيروس كورونا تسبب في تعطيل العلاقات بين الشعبين وفصل العائلات لعدة أشهر، إلا أن رئيسي الوزراء يتفقان على أن الوقت قد حان لاستئناف السفر عبر الحدود بشكل تدريجي بين البلدين بطريقة آمنة، بالنظر إلى التقدم الكبير الذي أحرزه كلا البلدين في تطعيم سكانهما والتعامل مع الجائحة.

ومن المقرر أن يتم فتح باب طلبات الحصول على تصريح السفر للزوار الملقحين على المدى القصير وحاملي التصاريح طويلة الأجل في 22 نوفمبر الجاري، ولن يحتاج السنغافوريون العائدون والمقيمون الدائمون إلى الحصول على هذا الطلب.

ويتيح الممر للمسافرين الملقحين بشكل كامل من السفر بين سنغافورة وماليزيا، حيث يخضعون لاختبارات كوفيد بدلاً من تقديم إشعار الحجر الصحي أو البقاء في المنزل.