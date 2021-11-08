«الإحصاء»: 639 مليون دولار صادرات مصرية للدول العربية خلال شهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر للدول العربية بلغت 639 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي، مقابل 848.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 209.6 مليون دولار بنسبة 24.6%.

وجاءت المملكة السعودية في المرتبة الأولى بين الدول العربية الأعلى استقبالًا للصادرات المصرية ، والتى ارتفعت إلى حدود 142.9 مليون دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 118.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 24.3 مليار جنيه، يليها الصادرات إلى ليبيا بقيمة 65.2 مليون دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 57 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

وبلغت الصادرات المصرية لدولة الإمارات 61.3 مليون دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 327 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، كما بلغت الصادرات للسودان 49.4 مليون دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 29 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، فيما قدرت الصادرات لباقي الدول العربية بنحو 320.7 مليون دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 317 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

- انخفاض العجز فى الميزان التجارى إلى 2.88 مليار دولار في يوليو الماضي

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 2.88 مليار دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 3.37 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 14.6 ٪.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 31.5 ٪ حيـث بلغـت 2.94 مليار دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 2.24 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 3.8 ٪ حيث بلغت 5.82 مليار دولار خـلال شهر يوليو 2021 مقابل 5.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.