حبس مسجل خطر يروج 20 كيلو حشيش في منطقة المقطم

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية ، اليوم الأثنين، حبس مسجل خطر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بترويج 20 كيلو من مخدر الحشيش في المقطم، والتحفظ على المضبوطات.

كانت تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، حال استقلاله السيارة ملكه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 20,500 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتفان محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.