الإثنين 08 نوفمبر 2021
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الثقافة

هيثم الحاج علي: الدورة 53 لمعرض الكتاب تشهد نشاطا ثقافيا وإصدارا جديدا ليحيى حقي

هيثم الحاج علي
هيثم الحاج علي

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 53، ستشهد العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة، بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف  رئيس الهيئة العامة للكتاب، في تصريحات لـ «الدستور»، أنه سيتم اختيار القاعات التي تتماشى مع الإجراءات الاحترازية، حسب ما قررته اللجنة العليا للمعرض وهو ما يقلل الأنشطة عن الدورات السابقة، مؤكدًا على أن هناك تخطيط لإقامة بعض الأنشطة في الهواء الطلق، لكن لن تكون بشكل ثابت تحسبًا لسقوط أمطار أية تغيرات في الطقس.

وأشار رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن الدورة القادمة تشهد احتفاء خاص بالكاتب الكبير يحيى حقي، شخصية الدورة الـ 53 للمعرض، والذي من المقرر طباعة كتاب له بالهيئة لم يصدر من قبل، وهو عبارة عن المقدمات التي كتبها لشباب القصاص فترته، وأوضح أن هناك نشاط خاص بالطفل سيتم إقامة نشاط خاص بالطفل في المعرض، إلى جانب تقديم العديد من الإصدارات الخاصة بالطفل، والتي صدرت عن الهيئة طيلة الفترة الماضية.

وكانت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قد أكدت إقامة الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب فى الفترة من 26 يناير إلى 6 فبراير 2022، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية وتحل اليونان ضيف شرف المعرض.

وأوضحت وزيرة الثقافة إنه تقرر فتح باب الاشتراك للناشرين بها إلكترونيًا اعتبارًا من الأحد 24 أكتوبر الحالى حتى 18 نوفمبر المقبل، مضيفة أنه سيتم استيعاب كافة الناشرين الراغبين بالمشاركة فى هذه الدورة، متابعة أنه لأول مرة يتم تخصيص قاعة لكتاب وأنشطة الطفل وتضم كافة الناشرين في هذا المجال والوسائل التعليمية والكتاب التعليمي المدرسي فضلا عن كافة الانشطة الفنية والثقافية والفكرية والإبداعية في مجال الطفل.

الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب الأنشطة والفعاليات المختلفة الإجراءات الإحترازية للوقاية فيروس كورونا

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