الإثنين 08 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل الاستعانة بوجوه جديدة لمسلسل محمد رمضان «مشوار لحد هناك»

محمد رمضان
محمد رمضان

بدأت شركة «ميديا هب» للمنتج محمد السعدي، استقبال طلبات الشباب والوجوه الجديدة الراغبة في المشاركة بمسلسل «مشوار لحد هناك» بطولة الفنان محمد رمضان، ومن إخراج محمد ياسين، وذلك استعدادًا لعرضه خلال الموسم الرمضاني القادم.

وطلبت الشركة المنتجة، من الراغبين في المشاركة بالعمل الجديد، إرسال بريدًا إلكترونيًا به الاسم والصور والمشاهد السابقة، كما ستكون هناك أفضلية لأعضاء نقابة المهن التمثيلية.

وستعمل لجنة متخصصة على فحص الطلبات واختيار المواهب المميزة والمطلوبة للأدوار، وذلك تحت إشراف المخرج محمد ياسين، للوصول إلى أفضل اختيارت ممكنة للعمل.

ميديا هب محمد السعدي الوجوه الجديدة مشوار لحد هناك مسلسل “مشوار لحد هناك” الفنان محمد رمضان محمد رمضان محمد ياسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

شبورة مائية حتى نهاية الأسبوع.. «الأرصاد» تطالب السائقين بتوخي الحذر صباحا

لحظة مقتل حمدى أبو صالح و12 من عصابته فى أسوان (فيديو)

الرئيس السيسى يستقبل النواب العموم العرب والأفارقة

تنفيذ 40% بمشروع إنشاء المقر الرئيسي للبريد ببني سويف

الشكاوى الحكومية: التضامن بحثت 5.9 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر

نقيب المهندسين فى لقاء مفتوح مع الجمعية العمومية بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

لواء. محسن الفحام

من العقاب إلى التأهيل

لواء.حمدى البطران

موقف الدولة من مبادرة وقف العنف

أسماء محفوظ

الأبوة لا تسقط بالتقادم

حسين دعسة

ماذا سيحدث لو سقط أبى أحمد.. إثيوبيا إلى أين؟

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

صور

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

صور عقار الكونيسة المنهار

محطة تل أبيب

المزيد

وفد من 95 شخصاً: الرئيس الكولومبي يصل إلى إسرائيل.. ما جدول أعماله؟

كيف أحبط الموساد هجمات ضد إسرائيليين في افريقيا ؟

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية