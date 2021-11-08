تفاصيل الاستعانة بوجوه جديدة لمسلسل محمد رمضان «مشوار لحد هناك»

بدأت شركة «ميديا هب» للمنتج محمد السعدي، استقبال طلبات الشباب والوجوه الجديدة الراغبة في المشاركة بمسلسل «مشوار لحد هناك» بطولة الفنان محمد رمضان، ومن إخراج محمد ياسين، وذلك استعدادًا لعرضه خلال الموسم الرمضاني القادم.

وطلبت الشركة المنتجة، من الراغبين في المشاركة بالعمل الجديد، إرسال بريدًا إلكترونيًا به الاسم والصور والمشاهد السابقة، كما ستكون هناك أفضلية لأعضاء نقابة المهن التمثيلية.

وستعمل لجنة متخصصة على فحص الطلبات واختيار المواهب المميزة والمطلوبة للأدوار، وذلك تحت إشراف المخرج محمد ياسين، للوصول إلى أفضل اختيارت ممكنة للعمل.