هيثم نبيل يتعاقد على تقديم وتلحين 7 أغنيات لـ«أيام وبنعيشها»

تعاقدت شركة الصباح مع الفنان هيثم نبيل لتقديم أعمال مسلسل "أيام وبنعيشها"، على المستوى الغناء والتلحين .

وأكد هيثم نبيل أنه سيقوم بتقديم 4 أغاني على مستوى التلحين، حيث سيقوم بغناء3 منها وستقوم المطربة أية خفاجي بغناء الرابعة، على أن يقوم بكتابة كلمات الاغاني كريم سامي وسارة سعيد ويقدم توزيعهم محمد نزيه .

وأشار نبيل للدستور، أنه يقوم هذه الفترة بالتحضير للأغاني الأربعة، في أحد الاستديوهات، لافتًا إلى أنهما سيحملان مفاجآت عديدة، في العمل الذي يقوم بإخراجه محمد سلامة وسيعرض على قناة أم بي سي .

مسلسل "أيام وبنعيشها" تدور أحداثه في 45 حلقة، وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلي، شيرى عادل، ورياض الخولى، وأحمد صفوت، وسلوي خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، وندا موسى، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى.

وكان تتر مسلسل (نسل الأغراب) وعدد من الأغنيات داخل العمل كانت من الحانه وكلماته، بالاضافة أن هناك أغنيتين من كلمات كل من سارة سعيد وكريم سامي، ضمن أحداث المسلسل.

وطرح نبيل مؤخرًا أغنية "أيامي" من ألحانه، وكلمات سارة سعيد، وتوزيع محمد الشاعر، من أحدث ألبوماته على "يوتيوب".

كما قدم ألحان أغاني مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مي عمر، الذي عرض قبل الماراثون الرمضاني الماضي، وتخطت أغاني المسلسل أكثر من ربع مليار مشاهدة، على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، مؤكدًا أنها أرقام غير مسبوقة لأغاني داخل مسلسل، وأنها تجربة ممتعة وتحدٍ كبير.

يذكر أن هيثم نبيل، شارك في عدة مسرحيات منها عرض مسرحية "3 أيام فى الساحل" مع الفنان محمد هنيدي، ومسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخراني، ومسرحية "اللي عليهم العين" مع الفنان خالد سرحان، ومسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان.