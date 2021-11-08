الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صحة المنيا تواصل أعمال المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة لكبار السن

خدمات طبية بمبادرة
خدمات طبية بمبادرة علاج المراض المزمنة لكبار السن بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة واصلت تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، لعلاج الأمراض المزمنة لكبار السن بجميع مراكز المحافظة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم كافة الخدمات الطبية.

أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة تستهدف كبار السن من 65 عاما حيث تقدم المبادرة خدمات صحية ونفسية وكشف مبكر عن الأمراض في تلك الفئة العمرية، وتم فحص وعلاج 459 مواطناً، مشيرًا إلى أن الخدمات المقدمة للمواطنين من كبار السن هي فحص طبي إكلينيكي وقياس حدة النظر وفحص الأسنان، فحوصات طبية تشمل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم، فحص سكر عشوائي، قياس نسبة الدهون.

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من جانبه، قال الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا إنه تم تحديد 9 عيادات ثابتة  كمرحلة أولى بمحافظة المنيا تشمل المركز الطبي الشرق بالمنيا، رعاية طفل ثان بالمنيا، الوحدة الصحية بدمشير ووحدة صفط الشرقية والوحدة الصحية بطوة والمركز الطبي بسمالوط والمركز الطبي ببني مزار والمركز الطبي بمطاي والوحدة الصحية بقلوصنا وجارِ التجهيز لمرحلة ثانية، مضيفاً انه تم توفير القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، مع التنبيه عليهم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

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كانت مديرية الصحة بالمنيا قد واصلت تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان، حرصًا على سلامة وصحة المرأة المصرية.

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وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه تم فحص 64 ألف و79 سيدة ضمن فعاليات المبادرة وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي مشيرًا إلى أنه تم فحص 855 ألف و758 سيدة منذ بداية المبادرة حتى نهاية سبتمبر الماضي.

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صحة المنيا المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة لكبار السن 9 عيادات ثابتة بالمرحلة الأولي بالمحافظة الدكتور أحمد خليل الدكتور محمد نادي

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وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

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