الإثنين 08 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المسافرون الدوليون يتوجهون إلى الولايات المتحدة بعد استئناف الرحلات

طائرة
طائرة

استعد المسافرون من أنحاء العالم اليوم الاثنين للقاء أحبائهم في الولايات المتحدة للمرة الأولى في نحو عامين، مع رفع القيود للسماح للمواطنين غير الأمريكيين بالسفر إلى هناك شريطة حصولهم على التطعيم.

وكانت القيود الاستثنائية التي فرضتها الولايات المتحدة على السفر للمرة الأولى في مطلع 2020 لمكافحة انتشار كوفيد-19 قد حالت دون وصول غير الأمريكيين الذين كانوا خلال الأربعة عشر يوم السابقة في بريطانيا ودول منطقة شنجن للحدود المفتوحة الست والعشرين فضلا عن أيرلندا والصين والهند وجنوب أفريقيا وإيران والبرازيل.

قالت مجموعة (يو.إس ترافيل) إن هذه الدول مثلت 53 في المئة من جميع الزوار الدوليين للولايات المتحدة في 2019.
 ووجه هذا الحظر الذي لم يسبق له مثيل ضربة كبرى للسياحة لكنه منع كذلك الأصدقاء والأسر من حضور الأعراس أو الجنازات أو رؤية المواليد الجدد.

واعتبارا من اليوم الاثنين يمكن للمسافرين الذين بوسعهم تقديم دليل على تلقي التطعيم واختبار حديث سلبي لفيروس كورونا أن يسافروا جوا إلى الولايات المتحدة، وتوجه كثيرون بالفعل إلى مطارات في لندن وباريس وغيرها استعدادا لذلك.

قال جيروم ثومان، من وكالة جيتسيت فواياج للسفر ومقرها باريس والمتخصصة في الرحلات إلى أمريكا الشمالية "لقد انتقلنا من توقف النشاط تماما إلى مستويات قريبة من أكتوبر 2019، قبل كوفيد-19".
 ومن المتوقع ألا يكون هناك مقاعد خاوية سوى القليل في كثير من الرحلات الدولية اليوم وأن يظل الإقبال مرتفعا في الأسابيع المقبلة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم


وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

التطعيم المسافرون الولايات المتحدة الأمريكيين السفر باريس

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وائل لطفي

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