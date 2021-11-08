تحييد المهاجم.. وزير الداخلية الفرنسي يعلن طعن مسؤول بالشرطة في كان

أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين، أن مسؤولا بالشرطة أصيب بعد تعرضه لهجوم مسلح في مدينة كان بجنوب فرنسا، مشيرا إلى أنه تم تحييد المهاجم.

وعلى حسابه في موقع التغريدات المصغرة "تويتر"، قال وزير الداخلية الفرنسي: "تم طعن شرطي من مركز شرطة كان بطعنات..تم تحييد المهاجم من قبل زملائه (الشرطي)".

وأضاف "دارمانان"، "سأذهب إلى هناك على الفور هذا الصباح، وأقدم دعمي الكامل للشرطة الوطنية ولمدينة كان".

من جهة أخرى.. تظاهر نحو 28920 شخصًا السبت في فرنسا ضد التصريح الصحي للأسبوع السابع عشر على التوالي، بينهم أكثر من ثلاثة آلاف في باريس، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية.

و أحصت الوزارة 165 تحركا في كافة الأراضي الفرنسية، مع 3240 متظاهرًا في باريس حيث أُبلغت مديرية الشرطة عن وجود مسيرتين، وتسجّل التعبئة التي بدأت منتصف يوليو، تراجعًا منتظمًا منذ السابع من أغسطس حين شهدت ذروتها مع 237 ألف متظاهر، بحسب أرقام السلطات.

ولاحظت وزارة الداخلية السبت الماضي تراجعًا ملحوظًا في عدد المشاركين مع 25 ألف متظاهر، بينهم 3320 في باريس. وبلغ العدد الأسبوع الذي سبق أكثر من أربعين ألفاً بحسب الوزارة، و73130 بحسب مجموعة "لو نومبر جون" (الرقم الأصفر) الناشطة.

وسمح البرلمان الجمعة باللجوء المحتمل إلى التصريح الصحّي حتى 31 يوليو، بعد تصويت الجمعية الوطنية في أجواء متوتّرة على مشروع قانون "اليقظة الصحية" الذي أُقر بتأييد 118 صوتاً ومعارضة 89 صوتًا وامتناع نائب واحد عن التصويت.