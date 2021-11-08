الرئيس الأمريكى: الانتخابات الرئاسية فى نيكاراجوا «صورية»

وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأحد، الانتخابات الرئاسية في نيكاراجوا، بأنها "صورية".

وقال بايدن، في بيان للبيت الأبيض بشأن "انتخابات نيكاراجوا": إن "ما دبّره رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا، وزوجته نائبة الرئيس روزاريو موريللو، اليوم، لم يكن اقتراعًا حرًا ولا نزيهًا، وبكل تأكيد ليس ديمقراطيًا".

كما أكد بايدن على أن واشنطن بتعاون وثيق مع الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي، ستستخدم كافة الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية المتوفرة لدينا لدعم شعب نيكاراجوا ومحاسبة حكومة أورتيجا وكل مَن مهد لانتهاكاتها.