استمرار حملات رفع القمامة من مراكز ومدن وقرى الغربية

أعلن إسلام النجار، رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، أنه تم رفع نحو 109 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة سمنود، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

فيما قال أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، إنه تم رفع نحو 141 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

وأشار رئيس مدينة السنطة، فى بيان، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

بينما أكد إراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، أنه تم رفع نحو 186 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، أوضح رئيس مركز ومدينة بسيون فى بيان، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وفي السياق ذاته، أكد طارق رحمي محافظ الغربية، أمس الأحد، أنه تم رفع 1337 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف محافظ الغربية، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع والطرق بالمدن والقرى على مستوى المحافظة، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات،وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

وشدّد الدكتور طارق رحمى،على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأوضح "رحمى"، أن الدولة تولي اهتماما برفع كفاءة منظومة النظافة والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات وإعادة تدويرها من خلال التوسع في إقامة محطات وسيطة لتجميع وفرز المخلفات ومصانع لتدوير القمامة، حفاظا علي البيئة والصحة العامة للمواطنين والحد من التجمعات العشوائية للقمامة بالشوارع.