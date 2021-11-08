زاخاروفا: «رباعية نورماندى» لا تستجيب لدعوات موسكو

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن المشاركين في مفاوضات "نورماندي" للتسوية في دونباس لا يستجيبون لاقتراح موسكو مناقشة وثيقة الحل النهائي قبل اجتماع الرباعية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قالت: "هم يتحدثون باستمرار عن تشجيع الجانب الروسي، ويزعمون أن موسكو ليست مستعدة.. موسكو في كل مرة تقول: قبل عقد هذه الاجتماعات عليك أن تحسب النتيجة، كما قال وزير الخارجية سيرجي لافروف".

وأضافت: "يجب أن تكون هناك نتيجة ملموسة. ليس فقط الالتقاء والتحديق في بعضنا البعض، يجب أن يكون هناك على الأقل بعض الوثائق النهائية التي يجب تقديمها للأطراف المعنية للتنفيذ.. لا يمكن لأحد الإجابة على سؤالنا هذا".

وانطلقت مفاوضات "رباعية نورماندي" لتسوية الأزمة في أوكرانيا عام 2014، بمبادرة من قادة روسيا وألمانيا وأوكرانيا وفرنسا، في الذكرى الـ70 لإنزال قوات الحلفاء في نورماندي في الحرب العالمية الثانية.

وعلى صعيد آخر ، أعلنت السلطات الصحية في روسيا، تسجيل 1179 حالة وفاة، و39165 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك تظل روسيا تسجل أرقامًا مرتفعة للإصابات والوفيات بكورونا، رغم فرض عطلة عامة استمرت أسبوعًا للسيطرة على معدلات التفشي.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية، عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد، ارتفع إلى ثمانية ملايين و795095 إصابة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 246814 حالة.

وتماثلت 26806 حالة للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى سبعة ملايين و651978 حالة شفاء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.