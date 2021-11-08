الإثنين 08 نوفمبر 2021
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عالم

استطلاع يرجح بلوغ المفكر إريك زمور الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية

المفكر الفرنسي اليميني
المفكر الفرنسي اليميني إريك زمور

أظهر استطلاع جديد للرأي، أن المفكر الفرنسي اليميني إريك زمور سيبلغ الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المزمعة في أبريل 2022، في مواجهة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن ذلك يؤكد استطلاعات رأي جرت في وقت سابق، وشهدت تفوق زمور على زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان.

وأصبح نجم البرامج الحوارية الذي أدين مرتين بالتحريض على الكراهية محط اهتمام الإذاعة والتلفزيون في فرنسا الأشهر الماضية بتعليقاته الاستفزازية عن الإسلام والمهاجرين والنساء.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "إيفوب-فيدوسيال" لحساب صحيفة "لو فيجارو" وقناة "إل.سي.آي" التلفزيونية، أن زمور سيحصل على 17 في المئة من أصوات الجولة الأولى وراء ماكرون الذي سيحصل على 25 في المئة ولكن سيتقدم على لوبان التي ستحصل على 16 في المئة في حين سيحصل المحافظ كسافييه برتران على 13 بالمئة إذا فاز في الانتخابات التمهيدية لحزب الجمهوريين.

وفي الشهر الماضي، أظهر استطلاعان للرأي، أن زمور قفز إلى المركز الثاني للمرة الأولى متقدمًا على لوبان التي يهيمن حزبها على أقصى اليمين الفرنسي منذ عقود.

وأظهرت استطلاعات الرأي منذ أكثر من عام أن لوبان ستصل بسهولة إلى الجولة الثانية، مما يمهد الطريق أمامها لتكرار ما حدث في انتخابات عام 2017 عندما حصلت على 21.3 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى لكنها خسرت أمام ماكرون في الجولة الثانية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 9502 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما دفع المتوسط اليومي للحالات الجديدة إلى أعلى مستوى له في 6 أسابيع.

وأشارت إلى أن المتوسط اليومي ارتفع إلى 6226، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر الماضي.

وسجلت فرنسا متوسطًا قياسيًا خلال العام الحالي بلغ 42225 إصابة في منتصف أبريل، قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوى له في 2021 عند 1816 في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغ مجمل الإصابات 7.19 مليون.

وسجلت فرنسا 49 وفاة بالفيروس، مما يرفع عدد الضحايا الإجمالي إلى 117832، فيما بلغ المتوسط الأسبوعي للوفيات الجديدة 34 مسجلًا أعلى مستوى له في شهر.

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