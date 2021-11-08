أهالى القليوبية يشيعون جثمان شاب بعد غرقه بـ22 يومًا

شيع الآلاف من أهالي قرية ميت العطار مركز بنها في محافظة القليوبية جثمان الطالب محمد عزت الذي لقي مصرعه غرقًا في نهر النيل منذ 22 يومًا، مرددين هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".

وتمكنت عمليات الإنقاذ والتمشيط لليوم الـ 22 على التوالي من انتشال جثة الطالب «محمد عزت»، الذي لقي مصرعه غرقًا في نهر النيل، فرع دمياط، في قرية «كفر طحلة»، بدائرة مركز بنها، أثناء نزولة للاستحمام، حيث تبين أن المنطقة التي تعرض للغرق بها يصل عمقها إلى 20 مترًا، وتوصلت قوات الإنقاذ النهري من 5 محافظات وفريق «غواصين الخير» إلى جثته.

وقال سلامة سيد، صياد من أهالي قرية طحلة، وأحد المشاركين في البحث عن جثمان الطالب «محمد عزت»، الغارق منذ 22 يومًا، إن المنطقة التي غرق فيها الشاب معروفة بأنها «منطقة خطرة»، وبها جرف للنيل يتسبب في وجود عمق يصل إلى 20 مترًا، مما يعوق عمليات البحث والتمشيط في المنطقة، ويحتاج معه معدات عالية التقنية لكشف القاع، مشيرًا إلى أنه تم بذل كل الجهود الممكنة من الإنقاذ النهري ومديرية أمن القليوبية و«غواصين الخير»، للبحث عن جثة «محمد».