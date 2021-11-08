مروان خورى وڤايا يونان وسداسى شرارة يحييون حفلات الموسيقى العربية بالأوبرا.. اليوم

تتواصل فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، حيث يقام اليوم الإثنين، أربعة حفلات ضخمة على مسارح الأوبرا المختلفة.

ـ مروان خوري وفايا يونان وماجد سرور على مسرح النافورة

يحيي النجم اللبناني مروان خوري، حفلا ضخما على مسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية، ويتغنى خلاله خوري بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، بنخبة من أعماله الخاصة، إلى جانب باقة من مؤلفات الطرب.

فايا يونان

المايسترو مصطفى حلمي

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساء، بفقرة موسيقية لعازف القانون الدكتور ماجد سرور، وفاصلا غنائيا تحييه المطربة السورية فايا يونان، وتقدم خلاله نخبة من أروع أغنياتها، إلى جانب مجموعة من الأعمال التراثية.

الدكتور ماجد سرور

ـ ذوي القدرات الخاصة على المسرح الخارجي

فيما يقدم مركز تنمية المواهب، تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد، حفلا لكورال ذوي القدرات الخاصة، تدريب وقيادة ميرفت همام، ويضم مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية القديمة والمعاصرة، وذلك في تمام السابعة مساء على المسرح الخارجي.

كورال ذوي القدرات الخاصة

ـ فرقة سداسي شرارة على مسرح معهد الموسيقى العربية

وفي الثامنة يقام على مسرح معهد الموسيقى العربية حفلاً لفرقة سداسى شرارة بقيادة المايسترو الدكتور حسن شرارة، يتضمن مختارات من مؤلفات الموسيقار الراحل عطية شرارة.

المايسترو صلاح غباشي

ـ فرقة عبد الحليم على مسرح أوبرا دمنهور

وتمتد الفعاليات إلى مسرح أوبرا دمنهور، حيث تقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي، حفلا في الثامنة مساء بمشاركة المطربين محمود عبد الحميد، وعصام محمود ، وريم حمدي، وسمية وجدي، وعبير أمين، وتامر عبد النبي.

وكان قد تم تحديث وتجهيز، مسرح النافورة وساحة الأوبرا ليتناسبان مع هذا الحدث الضخم، وجميع الحفلات تبدأ في تمام الثامنة مساء، وصمم الديكور الخارجي المهندس محمد الغرباوي، وتصميم المسرح المهندس محمود حجاج والإضاءة المهندس ياسر شعلان والصوت للمهندسان محمود عبداللطيف وعاصم السيد.

يذكر أن الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتواصل لمدة 15 يومًا متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقى بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية، هي: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، عمان، والأردن.