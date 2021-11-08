أمين سر «نقل النواب»: منظومة النقل والمواصلات شهدت نقلة نوعية

أكد النائب محمد عوض السيد، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مصر شهدت مؤخرًا طفرة كبيرة في مجال النقل والمواصلات، حيث تم إدخال التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال بتنويع وسائل النقل وتحديثها، وأصبح في مصر المونورويل، والقطار فائق السرعة، بالإضافة للتطوير الشامل الذي تشهده السكك الحديد والتوسع في مد شبكة مترو الأنفاق لتغطي أكبر مساحة ممكنة تيسيرًا على المواطنين ولتوفير وسائل مواصلات سريعة ومريحة وصديقة للبيئة، تطبيقَا للاتجاه العالمي نحو النقل الأخضر.

وأشار أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور"، إلى أن قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بافتتاح الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر الذي يعقد تحت رعاية الرئيس، يؤكد رغبة القيادة السياسية واتجاهها نحو تطوير البنية التحتية الخاصة بالنقل في مصر، مما يفتح آفاقا اقتصادية جديدة، ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية.

وتفقد الرئيس، اليوم، أجنحة المعرض الرئيسية للشركات العالمية المختلفة وكذلك أجنحة عدد من الوزارات واستمع إلى شرح مفصل من المسؤولين حول المنتجات من ضمنها القطارات والمركبات والسيارات ووسائل النقل العام التى تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء والسيارات المخصصة لحمل الكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة.

فيما شهد المعرض استعراض منظومة النقل الذكي ضمن خطة وزارة النقل الحالية من خلال استخدام الكارت الموحد لاستخدام كل وسائل النقل، حيث أن الكارت الذكي والموحد يتم استخدامه داخل قطار السكة الحديد ومترو الأنفاق والمشروعات التي يتم تنفيذها حاليا داخل قطاعات النقل المختلفة.

وشارك الفريق كامل الوزير وزير النقل في إجراء تجربة لاستخدام أول كارت موحد ذكى باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم وضع هذا الكارت على البوابة الإلكترونية لتظهر بيانات الرئيس على الشاشة، ويساهم هذا الكارت الجديد فى تحديث منظومة النقل والسكة الحديد والمترو.

كما استمع الرئيس السيسى، فور وصوله إلى معرض ومؤتمر النقل الذكى، إلى شرح حول تطوير السكك الحديدية، حيث تم التعاقد على توريد 1300 عربة تغطى مستويات خدمة مختلفة وصل منها 500 عربة حتى الآن، وسيتم وصول الباقي تباعا ويتم حاليا التجهيز لإجراءات توقيع عقد مع الشركة الموردة لصيانة تلك العربات، وتم التأكيد خلال الشرح على أنه خلال نهاية 2021 ستكون كل العربات على خطوط السكك الحديدية إما جديدة أو مجددة.