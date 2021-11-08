الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد الانفصال.. ما هى العدة التى ستنطبق على الفنانة منة عرفة؟

منة عرفة
منة عرفة

حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تأكيد انفصال الفنانة الشابة منة عرفة، عن زوجها محمود المهدي، وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين مستخدمي المواقع المختلفة، خاصةً بعد تأكيد الأمر من خلال إلغائه المتابعة عبر "إنستجرام"، وإعلانه عبر خاصية "الاستوري" الانفصال.

 

انفصال محمود المهدي عن منة عرفة 

وكتب المهدي عبر خاصية الـ"ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلًا: "تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب، وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها"، ولم يكشف عن سبب الانفصال، فيما لا تزال الفنانة الشابة تلتزم الصمت ولم تعلق حتى الآن.

 

عدة منة عرفة بعد الطلاق

كان قران منة عرفة ومحمود مهدي قد عقد قبل أشهر طويلة، لكنهما انفصلا قبل حفل الزفاف الرسمي والزواج، أي أنه «ليست لها عدة»، كما بينت دار الإفتاء الرسمية، خلال إحدى الفتاوى، عبر البوابة الإلكترونية لها.

 

وأوضحت الإفتاء في فتواها، أنه من المقرر شرعًا أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها؛ لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: 49].

 

فإذا طلَّقها الرجل قبل الدخول كان الطلاق بائنًا، وجاز لها الزواج من غيره بمجرد الطلاق دون التربص للعدة، ولم يكن له أن يرجعها إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها إن كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني.

 

وكانت منة عرفة قد وجهت رسالة إلى محمود المهدي، قبل انفصالها،  قالت خلالها: “رجل أحلامي في كل موقف صعب بيعدي علينا بتثبتلي فيه إنك رجل مفيش منه كتير وفي كل لحظة حلوة بتعدي ما بينا بنبهر بأد إيه أنا إنسانة محظوظة وربنا بيحبني عشان رزقني براجل زيك انت السعادة والفرحة والأمان اللي كنت محرومة منهم عشان مكنتش في حياتي يا حياتي”.

 

وأضاف منة: “انت هديتي من ربنا اللي كل يوم وكل لحظة بشكر ربنا عليها، إنت العوض اللي كنت مستنياه طول حياتي، غيرتني وغيرت حياتي كلها للأحسن، جيت بدلت كل الحزن والوجع والخوف بحب وأمان واستقرار وذكريات حلوة زيك”.

 

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وائل لطفي

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