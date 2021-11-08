بعد انفصالها عن محمود المهدى.. أول تعليق من الفنانة منة عرفة

علقت الفنانة الشابة منة عرفة منذ لحظات على انفصالها عن الفنان الصاعد محمود المهدي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، من خلال خاصية الـ"ستوري"، قائلًة: "كل شئ قسمة ونصيب".

وتابعت الفنانة منة عرفة قائلًة: "كل شيء قسمة ونصيب تم الانفصال وربنا يوفق الجميع".

محمود المهدي يعلن انفصاله عن منة عرفة

وكان محمود المهدي قد كشف عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» الانفصال، قائلا: «تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب، وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها»، ولم يكشف أحد من الثنائي عن سبب الانفصال حتى الآن.

أغنية محمود المهدي ومنة عرفة قبل الزفاف

يشار إلى أن نبأ انفصال الثنائي، بعد أن نشر محمود المهدي قبل أيام قليلة، مقطع فيديو أهداها خلاله أغنية لـ«منة» بعنوان «قلبي دق»، وظهرا خلالها وهم يؤديان رقصة رومانسية سويًا.

«قلبي دق» هو العمل الفني الذي شاركت منة عرفة به الغناء مع محمود المهدي، حسبما أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» منذ أيام.

وكانت الفنانة منة عرفة نشرت بوستر الأغنية ودونت تعليقًا: “مهرجان أنا قلبي دق بكرة الساعة 5 على اليوتيوب بإذن الله”.

يذكر أن محمود المهدي، كشف من قبل عن زواجه مرتين قبل تجربته مع منة عرفة، حيث كتب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «دي الزوجة الثانية الناس اللي قعدت تهاجم إني متجوز 3 مرات وتعدد وكلام كتير، أنت متعرفش حياتي دي وملكش حق تحكم عليا ولا حد قالك أدخل ولا عايز رأيك طبعا».

وتابع محمود المهدي زوج منة عرفة: «والبنات اللي بتفرض كلامها بالعافية وكأنها عارفة مصلحتها كنتي نفعتي نفسك طول ما أنا مش بغضب ربنا كده ده اللي يهمني طبعا والنبي نضفو السواد اللي بقى في قلبكم».