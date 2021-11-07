الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مسرح الأنبا رويس يستضيف احتفالية ترانيم «سمو الملك» 21 نوفمبر

مسرح الأنبا رويس
مسرح الأنبا رويس

يستضيف مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، احتفالية إطلاق ألبوم ترانيم “سمو الملك”، برعاية كنيسة العذراء مريم بالقصيرين في 21 نوفمبر الجاري.

تخصص الاحتفالية إيراداتها بالكامل لصالح خدمات الفقراء بالصعيد “خدمة اخوة الرب ”، ويعد هذا الألبوم هو الخامس لفريق التربية الكنيسة وأسرة التسبيح بكنيسة السيدة العذراء القصيرين.

وشددت كنيسة العذراء، في بيان على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا من خلال تطبيق مبادئ التباعد الاجتماعي بين الحضور والالتزام بارتداء الكمامات.

واحتفلت الكنائس المصرية بعيد الصليب وهو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانة الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.

ويُعد عيد الصليب هو أحد الأعياد السيدية الكبرى والمهمة في الكنيسة المسيحية، نُظرًا لأهمية الصليب في العقيدة المسيحية، وتتأهب الكنائس للأحتفال بعيد الصليب 3 مرات في السنة، الأول في الجمعة العظيمة«جمعة الصلب»، والثاني عيد اكتشاف الصليب على يد الملكة هيلانة والد الملك قسطنطين، والثالث هو استعادة خشبة الصليب في عصر الإمبراطور هيرقل.

مسرح الانبا رويس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية “سمو الملك كنيسة السيدة العذراء مريم بالقصيرين خدمة اخوة الرب ن فيروس كورونا المستجد

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وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

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